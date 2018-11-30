新聞資訊來源 電視最主要 三成受訪者信傳統媒體

整個研究團隊共20人，半年內分別向1000名市民做電話調查、255名媒體從業員填寫網上問卷及專訪13名媒體主管，涵蓋本港87間媒體，包括40家傳統媒體及47間原生網絡媒體。

網媒數目影響力不成正比

結果發現，本港媒體數碼化早於2000年開始，在2016年，網上媒體數目超過營運數碼平台的傳統媒體。傳理學院高級講師李文指雖然網媒數目大增，但其影響力未有同步上升。在受訪市民中，84.7%受訪者從電視獲取新聞資訊，其次為「電子版報紙」（55.6%），第三是「社交媒體上透過他人的轉發」（46.2%）。

5.9%信社媒轉發新聞

不過，在「新聞資訊來源的信任度比較」，在傳統媒體方面，31%受訪者指「信任」，55.8％指「一般般」，10.9％指「不信任」。至於網上媒體及社交媒體上分享的新聞資訊，認為「信任」受訪者分別為17.9%及5.9%（見圖）。

李文稱，不少受訪者使用社交媒體獲取新聞資訊卻不相信其內容，兩者有矛盾，歐美情况相類，有待探討。研究助理教授張引估計，市民接觸資訊多，各媒體內容不一，影響觀感。院長黃煜補充，近年有「後真相」現象，資訊中加入情感或價值觀等，令部分市民質疑資訊可信性。

八成獲新聞資訊沒付費

另外，受訪的媒體主管普遍對業界短期前景感憂慮，認為應重點發展新媒體。李文稱，傳統媒體受威脅如銷量下跌、廣告減，開始轉向數碼平台，但主管對「點去做，做到什麼程度」持觀望，未有具體行動計劃。他又稱，網絡平台「好睇不好食」，「流量好勁但賺不到錢」，亦是傳統媒體轉型的困難之處。李文說，不少主管指會嘗試實行網絡平台收費，但研究中87.4%受訪巿民沒有透過付款形式獲取新聞資訊。他認為，付費的內容要深入、較獨特才能吸引市民。