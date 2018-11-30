殺妻倫常案 疑兇疑自停精神藥物

57歲羅姓疑犯昨午被帶回南山邨南樂樓寓所重組案情，20多名機動部隊人員到場協助，羅被黑布蒙頭，雙手鎖上手銬，腰纏鐵鏈，由3名警員押回寓所，其間羅曾走到走廊，相信是示範案發時棄置水果刀的情形。部分親友昨晚返回單位執拾衣物，鄰居則在門外燒衣拜祭。

前同事稱死者曾說擔心

南山邨街市一菜檔員工李小姐透露，40歲死者黃玲曾在該菜檔工作4年，兩年前才轉工。她稱死者丈夫精神異常，他早年有工作，至近年失業，一家四口由死者一人撐起。她形容黃生前勤力工作，全心全力照顧家庭，夫婦亦十分恩愛，均寵愛兩子。李稱黃的丈夫曾因藥物副作用過大，兩度自行停藥，兩個月前黃向她透露丈夫再次自行停藥，並向她表示擔心，她當時着死者「萬事小心」，詎料發生悲劇，對此感惋惜。

死者育有兩子，其中一子就讀大坑東宣道小學。該校回覆本報查詢時稱，對學生遭遇深感難過，知悉事件後已即時啟動危機小組應變，盡力協助學生面對，並會提供支援幫助學生及教職員。社署表示，涉事家庭並非社署社工跟進個案，社工會接觸有關家庭，提供情緒支援。

本港18區共設有24間精神健康綜合社區中心，其中兩間由利民會提供服務。該會督導主任潘紅燕表示，中心內每名社工平均跟進50宗精神病患個案，「社工還要開小組、日間訓練、為中心會員提供支援等」，工作愈來愈多。潘認為，理想的社工病人比例為1對30。

潘表示如得悉家人自行停藥，可向綜合社區中心求助；中心的服務對象亦包括精神病患的家屬，例如幫助家屬應對精神病患者病發。