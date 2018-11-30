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欠電費遭截電 單親母點燭照明燬家 稱地產經紀數月無轉交電費單 被要求分擔裝修費

【明報專訊】獨力撫養一對子女的越南裔單親媽媽，因地產經紀遲遲未有轉寄電費單，連月欠交電費，至前日單位遭截電。她前晚利用蠟燭照明時，懷疑意外燒着家具，導致火警，單位付諸一炬，幸未造成傷亡，惟被地產經紀要求分擔單位裝修費。

屯門青河坊利寶大廈20樓一單位，前晚約8時發生火警，消防接報到場將火救熄，90名居民需疏散。初步調查顯示，懷疑有人用蠟燭照明時燒着家具，火警無可疑。記者昨重返火警現場，發現單位牀褥、爐具、風扇等全部燒焦，現場充滿燒焦味，走廊及單位外牆熏黑，走廊亦告停電。

燒着家具 附近90名居民要疏散

單位租戶阿銀47歲，為越南裔單親媽媽，早年來港生活，3年前離婚，現獨力撫養一對子女。阿銀白天趁子女上學到樓下酒樓做傳菜員，月入約1.7萬，她租住該300呎單位近3年，月租9600元。她說透過區內一間名叫「嘉多寶」的地產公司租住該單位，水費及煤氣單均寄至其單位，惟電費單一直只寄給地產經紀李小姐，再以WhatsApp轉寄給她交電費，至最近數月對方再無轉寄電費單，她再三催促亦不獲理會。阿銀又稱，以往李亦曾遲寄電費單給她，令她要交罰款。

曾因經紀遲寄單遲交費罰款 屢催促不獲理

阿銀稱前日發現單位遭截電，傍晚接子女放學回家後用蠟燭照明，將蠟燭置於杯內，並放在桌上。一對子女其後在家中睡覺，阿銀發現自己將銀包遺留在工作的酒樓，遂趕往樓下欲取回銀包，她稱「臨走有吹熄蠟燭，可能未熄晒」。阿銀出門不久家中便發生火警，幸就讀中學的女兒剛睡醒，發現客廳有火，情急下致電父親求救，父親着她逃生，她遂抱着就讀幼稚園的弟弟逃生，並通知鄰居報警，再由消防協助疏散，在家樓下和媽媽團聚。

阿銀一直自力更生，拒領綜援，「銀行戶口得番唔夠兩萬」，惟大火無情，將其家當燒成焦黑，要連忙購買衣服替換，女兒亦因沒有校服暫時未能上學，現感徬徨無助，三母子唯有暫住前夫家中。該地產公司為她物色了區內另一單位，惟李小姐要求她分擔出事單位部分維修費，並扣起她最近續租時繳交的萬多元按金。

區議員：經紀要負最大責任

協助阿銀的民主黨區議員林頌鎧表示，經紀李小姐應為火警負起最大責任，他又批評李要求阿銀負擔維修費，「唔好咁涼薄，要顧及阿銀無經濟能力」。他說中電已承諾捐贈電器給阿銀，他亦正聯絡社署及其他社福機構協助。本報致電經紀李小姐，對方匆匆掛線。

中電發言人表示基於客戶的私隱，不會公開個別客戶的帳戶情况，現正透過區議員了解有關單位租戶的需要以作安排。

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