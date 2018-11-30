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展望‧土地問題：九七已倡大填海 籲港府「做好自己」

【明報專訊】自稱以「愚公移山」精神堅持了40年，展望未來40年，合和主席胡應湘認為內地推動大灣區既勢在必行，坐擁商業觸覺及金融業優勢的香港更應加入發展，相信香港會反過來受惠，寄語港人不要一味只顧揮動「黃絲帶」而停滯不前。

胡應湘說，香港醫療服務良好，港人屬全世界最長壽一群，反映本身制度好，可到內地推廣。香港亦有條件做高新科技研究，與日本東京灣及關西、美國矽谷、德國魯爾工業區並駕齊驅。但他說：「香港的缺點在於財富懸殊，只有少數人佔了大部分財富，真正的核心問題，其實與不夠土地資源有關。」他認為這可能令社會變得不穩定。

1953年石硤尾大火，3萬人無家可歸，胡應湘說港府當年財政收入只有3.97億元，也能向英國殖民地發展基金「撲水」興建7層徙置區，製造上流動力；反而1997年之後，前特首董建華的「八萬五」建屋計劃遇上亞洲金融風暴、科網爆破及SARS而叫停，之後不再大量建公屋。他稱：「大灣區一旦發展，自然有內地資金及外國資金過來，但香港何來有土地供人家住屋、解決子女讀書問題？」他認為政府不能再猶豫不決，需先做好自己，解決土地問題。他建議在東大嶼填成一大幅地，提供鐵路接駁解決出入問題，並提供低息貸款扶助低收入階層上車。其實早在1997年，他已向新成立的特區政府提交填海及建鐵路隧道的大綱。

談法治 稱美「講一套做一套」

法治方面，雖然社會內甚至美國有人批評香港法治有所動搖，胡應湘反問：「佢話就係咩？」反指美國亦存在不公平，為何說三道四指摘人家不公平。他說喜歡民主，但非美國「講一套、做一套」的霸權式民主，並謂對香港的法治有信心。

相關字詞﹕美國 大灣區 合和實業 胡應湘 改革開放40年

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