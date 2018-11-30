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助粵建路掀兩線三線爭拗 副省長一句「胡代表先進」平息

【明報專訊】合和主席胡應湘參與建設中國大酒店時，經常往返內地公幹，深深體會打電話困難、不夠電力供應、來回廣州費時失事、邊檢設施簡陋，引發他替廣東省出謀獻策，建成多項基建，更為他進軍基建事業展開新章。

胡應湘說，1980年代初去廣州，往往耗用他一整天，令他想起50年代在美國讀大學時，已故總統艾森豪威爾提出的州際國防高速公路計劃，造就美國北部的工廠南遷，故他力爭在廣東建公路。但廣深高速公路遲遲未能成事，問題與路線無關，他說：「交通廳建議兩（條行車線）上兩落，我說不可以，對方反指不夠私家車使用恐造成浪費。」他反駁說，「6線道的建築成本只比4線道多18%，4線道一旦有一條線有壞車便令交通擠塞，屆時才擴充我要出更多成本，公路又隨時要封閉沒收入。」同時他堅持加入適當轉彎半徑、豎曲線、路燈，做好安全標準，並按德國路面厚度標準70公分再加厚以應付大型貨車。最後爭拗了兩年多，到對建路認識較多的副省長匡吉拋出一句：「胡應湘代表先進，我們代表落後。」令爭拗平息。

胡笑說，這條投資超過10億美元的公路，惹來不少反對，「別人用『八分郵票』就可以寫信去告狀」。幸而項目獲得中國銀行及時任匯豐銀行大班浦偉士支持，取得8億美元融資。他記得浦偉士對他說：「建路很重要，我們收不到錢都支持。」他心想匯豐買了保險當然不擔心，他與浦偉士相視而笑，公路終用了約28個月建成。

酒店買電每度1元 思「和味」建電廠

胡應湘深明內地打電話辛苦，一度找來美國電話電報公司（AT&T）副總裁共商內地發展，對方更派16人駐港，最終可能有人擔心外派影響升職而令計劃泡湯。他笑稱：「如果當時我識（做電訊）就發達，但不識就不做。」他轉而向時任廣東省長梁靈光提出建電廠。他得悉中電售給內地的每度電0.41元人民幣，並全收外匯，而廣東售給中國大酒店每度達1元人民幣，心想這是「賺得和味」的商機。他從日本三井得知用煤發電可轉成水蒸氣，於是向梁建議由他建電廠，同樣以每度0.41元人民幣售給廣東，而且收一半外匯一半人民幣，營運10年之後交回省政府。結果在當時主管電力政策的前總理李鵬拍板之下，合和在沙角電廠A廠隔鄰用22個月建成了B廠。他同時有見早年粵港邊檢設施簡陋，於是推動建羅湖聯檢大樓。他還記得早年在美國看完球賽，球場有斜道疏散觀眾，極具效率兼減少上落危險，因此在聯檢大樓亦着手增設斜道，沿用至今。

技術分歧與官鬧意見 日後反成好友

建設中國大酒店前，胡應湘得知廣州建造部門在建廣州大廈時，因未熟習滑模技術轉回用釘板建樓，令大樓傾斜，他一度和負責建酒店的廣州市三建副經理石安海鬧意見，最終在胡做技術指導下順利建成酒店。「後來石安海升任廣州市副市長，專管房建，我心想慘了，怎知他再見我時，還向我道謝，自此我們成為好朋友。」

相關字詞﹕李鵬 羅湖聯檢大樓 沙角電廠 港深珠高速公路 胡應湘 合和實業 改革開放40年

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