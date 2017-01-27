港聞

港聞二

下一篇 上一篇

改革開放40年系列：七七年國慶團啟發 胡應湘瞓身投資廣東 有感內地落後 年半後邀5巨頭北上投資

【明報專訊】去年總理李克強在政府工作報告確立粵港澳大灣區策略，合和主席胡應湘40年前已一心透過興建基建，拉近珠三角與香港軟硬件之間的距離，搭通大灣區。年屆82歲的他早前接受本報訪問時說，原來早在1977年國慶、即中共宣布改革開放之前一年，他與長和系前主席李嘉誠等20多名港商已獲邀到內地多個城市參觀，27天旅程令他深深覺得內地急需發展旅遊和基建。結果他在內地投資了多個項目（見表），最早施工的中國大酒店更打破當時內地計劃經濟的做事方式，奠定外資投資經營的模範。

明報記者 高志堅 陳偉燊

感內地交通差 訪川一下車被圍觀

「當時是1979年初，我找了李嘉誠、郭得勝（已故新鴻基地產創辦人）、李兆基（恒基地產主席）、馮景禧（已故新鴻基公司創辦人）及鄭裕彤（已故新世界集團創辦人），在灣仔宏發俱樂部傾，我說中國將會有大改變，香港人應該要響應。」胡應湘說一切始於1976年的國慶之前，當時新華社邀請包括他在內的一批富商到北京出席國慶儀式，但由於毛澤東在該年9月逝世，未有成行。

一年後新華社舊事重提，他、李嘉誠、南洋商業銀行創辦人莊世平、有「香港金王」之稱的胡漢輝等20多人，應邀到北京出席國慶典禮之餘，還去了西安、成都、重慶，坐船經三峽到武漢，再坐火車回廣州，花了27天。「印象是國內很落後，人民很窮，船的條件很差、交通很差，在成都我們一下車就被人圍觀，像見到外國人一樣。」

胡應湘說當時已有預感，中國一定會有重大事件發生。一年後鄧小平在三中全會發表重要講話，落實改革開放，「我覺得鄧小平當時是想學日本的明治維新」。隔了幾個月他坐言起行，與時任廣州市工商聯主任委員梁尚立及香港五大富豪商議在廣州建酒店。「當時個個都不肯瞓身，於是我說讓我來辦，還佔了大股，有25%股份。」胡補充：「我記得當時李嘉誠說，賺不賺到錢不重要，最重要是做得好好睇睇。」

廣州建大酒店 選址供電難關多

這項超過1億美元的投資，首個難題是選址。「當時廣州有官員跟我說，我們是社會主義國家，酒店地點要由旅遊局統一分派。我跟他們說美國人投資酒店講的是3件事：Location（地點）、Location 、Location。副市長林西請我吃午飯，我很坦白地跟他說我可能來早了10年。」拖拉了大半年，最終廣州市答應了他的要求，在廣交會會場旁建酒店。

接下來電訊當局又告訴他，酒店1200間房間只獲分配200條電話線，他無奈接受。但停電問題則不能妥協。當時廣東有「開三停四」、「五光十熄」的俚語，因為「三來一補」的工廠大量湧入，電力供不應求。「我看一看廣州當時每天用多少電，嚇了我一跳，我們酒店的用電量佔了廣州的2%。」他向廣州市官員說不可能19層高的酒店沒電梯上落，結果市政府特別安排雙迴路供電系統，即使大酒店所在區域停電，也可從另一區輸電過來。「市政府跟我說酒店要付更高電費，我心想中國有望了，因為這就是市場經濟。」

打破分派制度 創自行招聘先河

快要建成之際，真正考驗到來。勞動局跟胡應湘說，酒店員工要由當局招聘再委派。當時仍有社會主義「做就三十六，唔做又三十六」的吃大鑊飯心態，「那時我才識驚，已洗濕了個頭」。胡應湘問時任廣東省長劉田夫：中國女排快要奪世界冠軍，球員是由誰挑選的？省長說當然是由教練挑選。胡即跟省長說：「我這家企業也像一隊波，為何我無權揀我的隊員呢？」後來劉省長答覆他，中央給廣東省八字真言：「特殊政策，靈活措施」。過了兩周，胡可以自行替酒店招聘員工。胡應湘終用了27個月建成中國大酒店，最令他津津樂道的是打破了勞動局的分派制度，替私人企業在內地發展建立了不可或缺的軟件，成為改革開放40年的基石。

相關字詞﹕大灣區 合和實業 中國大酒店 胡應湘 改革開放40年 改革開放40年

上 / 下一篇新聞

陳健民自辯憶述晤林鄭劉江華：民間「公投」報告 官員留梳化
陳健民自辯憶述晤林鄭劉江華：民間「公投」報告 官員留梳化
提早宣佔中「人潮散」 學生「唔畀我哋再企台」
提早宣佔中「人潮散」 學生「唔畀我哋再企台」
遭戴點名帶領佔中 陳稱事前未獲諮詢
遭戴點名帶領佔中 陳稱事前未獲諮詢
梁國雄上訴 政府方：叫口號被DQ 屬咎由自取
梁國雄上訴 政府方：叫口號被DQ 屬咎由自取
再選3陪審員 暴動案下周一開審
再選3陪審員 暴動案下周一開審
朱凱廸接通知 候選人號碼抽籤押後 「暫未能確認其中一名參選人資格」
朱凱廸接通知 候選人號碼抽籤押後 「暫未能確認其中一名參選人資格」
乍得總統憤怒：為何總覺非洲首長貪污 何志平華信200萬美元留乍得 後補「捐款信」
乍得總統憤怒：為何總覺非洲首長貪污 何志平華信200萬美元留乍得 後補「捐款信」
中國石油違例致德比失望 加迪奧稱促和解不易
中國石油違例致德比失望 加迪奧稱促和解不易
禮頓123頁內部調查報告 僅一頁半提剪鋼筋
禮頓123頁內部調查報告 僅一頁半提剪鋼筋
厄爾尼諾恐臨 今冬料偏暖多雨 天文台預計冷日少於21 嚴寒仍可能
厄爾尼諾恐臨 今冬料偏暖多雨 天文台預計冷日少於21 嚴寒仍可能
倘山竹不經菲逢大潮 水位達5米超溫黛
倘山竹不經菲逢大潮 水位達5米超溫黛
助粵建路掀兩線三線爭拗 副省長一句「胡代表先進」平息
助粵建路掀兩線三線爭拗 副省長一句「胡代表先進」平息
展望‧土地問題：九七已倡大填海 籲港府「做好自己」
展望‧土地問題：九七已倡大填海 籲港府「做好自己」
欠電費遭截電 單親母點燭照明燬家 稱地產經紀數月無轉交電費單 被要求分擔裝修費
欠電費遭截電 單親母點燭照明燬家 稱地產經紀數月無轉交電費單 被要求分擔裝修費
殺妻倫常案 疑兇疑自停精神藥物
殺妻倫常案 疑兇疑自停精神藥物
玩出禍 三漢𨋢內毆鬥被捕
玩出禍 三漢𨋢內毆鬥被捕
新聞資訊來源 電視最主要 三成受訪者信傳統媒體
新聞資訊來源 電視最主要 三成受訪者信傳統媒體
醫管局自選兼職平台 200醫護登記
醫管局自選兼職平台 200醫護登記
無業漢認與弱智妹亂倫 下月判刑
無業漢認與弱智妹亂倫 下月判刑
新居屋27.2萬申請破紀錄 61人爭1 白表料首兩號碼方有機會揀樓
新居屋27.2萬申請破紀錄 61人爭1 白表料首兩號碼方有機會揀樓
跑馬地90年歷史大宅 擬列二級
跑馬地90年歷史大宅 擬列二級
立會通過設旅監局 旅議會轉型剩20人
立會通過設旅監局 旅議會轉型剩20人
商湯推AI中學教材 盼明年入港校 料每校60萬 課本師訓電子平台「一條龍」
商湯推AI中學教材 盼明年入港校 料每校60萬 課本師訓電子平台「一條龍」
輕鐵新監察系統 提車長減速開門看岔路
輕鐵新監察系統 提車長減速開門看岔路
肝衰竭九巴職員遺孀 盼集2萬like開店履夫諾
肝衰竭九巴職員遺孀 盼集2萬like開店履夫諾
尊子漫畫
尊子漫畫
卿姐獲LSE榮譽博士 亞洲女性首人
卿姐獲LSE榮譽博士 亞洲女性首人
年輕醫生怨周六要培訓 阿媽代向醫院投訴
年輕醫生怨周六要培訓 阿媽代向醫院投訴
上傳愛犬合照反擊批評 凱欣被質疑違規帶狗入機場
上傳愛犬合照反擊批評 凱欣被質疑違規帶狗入機場
郭榮鏗下月訪美 游說勿改對港政策
郭榮鏗下月訪美 游說勿改對港政策
日本市議員致函問究竟 林鄭交保安局答
日本市議員致函問究竟 林鄭交保安局答
叮叮主席樂見政府行動紓擠塞
叮叮主席樂見政府行動紓擠塞