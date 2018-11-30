倘山竹不經菲逢大潮 水位達5米超溫黛

岑智明昨與傳媒茶敘時表示，氣候變化最令他擔心是海水水溫及海平面上升，若水溫上升會令熱帶氣旋更易形成，風速亦更強，若直吹香港引發風暴潮，破壞力不容忽視。

岑智明指出，1962年溫黛吹襲本港時適逢天文大潮，水位上升逾2米，維港海平面最高升至3.96米，紀錄至今未破；今年山竹最接近本港時，本港並非天文大潮，水位上升2.35米，令原先1.53米的海平面上升至3.88米，不及溫黛吹襲時。若山竹進入南海前沒經菲律賓，襲港時又遇上天文大潮，水位就會上升逾2米，差不多達5米，而吐露港海平面會上升至7米，有可能造成廣泛水浸。

稱人工島加高難免 「幾高要研究」

山竹過後引發人工島及建築物抵禦風浪的討論，岑智明稱，政府規劃大型基建時，天文台一向有提供氣象資料予工務部門，人工島亦不例外。對於氣候變化令海平面上升，他稱要加高人工島是不能避免，但「加幾高仍要研究」。他又說，天文台是氣候變化督導委員會成員之一，會研究本港將來的基建如何適應氣候變化。

今年強颱風飛燕吹襲日本，關西機場嚴重水浸，有指本港應以此為鑑，不宜興建人工島。但岑智明指關西機場本身面對沉降問題，加上年前加高防波堤時採50年一遇標準，但飛燕強度超出50年一遇標準，才嚴重水浸。