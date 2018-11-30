厄爾尼諾恐臨 今冬料偏暖多雨 天文台預計冷日少於21 嚴寒仍可能

資料顯示，厄爾尼諾現象發生在冬季時，會為華南帶來低層西南風，輸送水氣至該地區，故氣溫有可能較高，雨亦較多。在過去多月，赤道太平洋中部及東部明顯變暖，該區水溫今年10月已超越正常範圍。綜合最新海洋觀測資料及世界各地預測，料未來數月赤道太平洋中部及東部會持續偏暖，並可能在今冬末發展成厄爾尼諾。

此外，受全球暖化和本地城市化影響，香港冬季氣溫現明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情况的可能一般較高。

火鍋店叫苦 關焯照：大褸打擊最大

岑智明表示，今年預測冬季寒冷日子雖較少，若出現2016年的北極濤動現象，冷空氣從北極南下，情况有如「北極的雪櫃門爛了」，香港或有可能現嚴寒，即氣溫降至8℃或以下。

九龍城輝哥火鍋老闆游志輝表示，近年冬季氣溫升，寒冷日子愈來愈少，加上火鍋店愈開愈多，競爭激烈，生意受一定影響，今冬料較暖無疑雪上加霜。不過，經濟學家關焯照認為，「火鍋幾時都食得」，氣溫升跌對該行業影響有限，對日用品如禦寒衣物生意打擊較大，但他認為對整體消費市道影響有限，「少人買羽絨大褸，但會多人買風扇及冷氣機，消費金額不會大跌」。

5月高溫破10紀錄

天文台回顧今年天氣，共破10項紀錄，全涉及5月高溫，例如打破有紀錄以來5月平均最高氣溫（見圖）；今年有6個熱帶氣旋影響本港，接近正常的平均約6個，但今年連續第二年出現10號風球，對上一次已是1960至1962年，當時連續3年發10號風球。

天文台未來數月將推出新服務，高級科學主任馬偉民稱，天文台現於全港設26部網絡照相機，計劃今年聖誕節前在環球貿易廣場（ICC）70樓以上樓層新增網絡照相機，拍攝維港高清圖片及影片，並上載到天文台網站，天文台及山頂等多個地點拍攝的照片解像度也會升至高清質素，每分鐘拍一張，日後煙花匯演，市民出門前可透過該服務得知不同地區天氣，再決定前往何處欣賞煙花。

明年推大灣區預報

天文台明年首季亦會推出大灣區天氣預報，以地圖形式顯示珠三角包括香港及澳門在內11個城市的天氣預報及警告信號等；另大雨及雷暴區域資訊服務會由目前只可透過網頁瀏覽，伸延至手機程式，天文台會按手機用戶所在地點發送局部地區大雨提示，若所在地區雨量超過每小時50毫米，手機會顯示該區有大雨。