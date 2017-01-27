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禮頓123頁內部調查報告 僅一頁半提剪鋼筋

【明報專訊】禮頓於2017年1月曾就沙中線紅磡站內剪鋼筋事件內部調查，報告結果無證據顯示地盤內有大規模剪鋼筋事件。負責調查的禮頓工程部總監Stephen Lumb昨到調查委員會聆訊中作供，被指其調查僅以3日與8名禮頓人員會面，123頁報告草擬本中更只有一頁半提及剪鋼筋。

調查僅3日 見8禮頓人員

中科興業董事總經理潘焯鴻於2017年1月6日電郵禮頓，指地盤內有工人剪短鋼筋，禮頓因而委任Stephen Lumb就事件做內部調查。Lumb承認僅以約3日時間調查，未能深入了解事件細節，亦透露只與8名禮頓人員會面。

中科代表大律師蘇信恩指出，與事件關係密切的潘焯鴻、紮鐵分判商泛迅及禮頓地盤監督均未參與調查。Lumb解釋，調查屬內部檢視，故只會見禮頓員工，亦相信會見的禮頓工程師有與地盤監督聯繫，能取得所需資訊。

夏正民：無附相令人懷疑早有計劃

蘇信恩指Lumb的草擬報告共有123頁，惟當中僅一頁半紙提及剪鋼筋。委員會主席夏正民更說，調查報告內無夾附剪鋼筋相片，或會令人懷疑早有計劃，在報告只提及已知的事。Lumb不同意，認為調查開放透明，嘗試了解程序會否有漏洞，令剪鋼筋事件有可能發生。

調查報告內寫道，地盤未有就檢查螺絲帽有任何紀錄，Lumb表示沒有就此感驚訝，更說屋宇署對螺絲帽檢查的要求不適用於涉及的工程上，被委員會資深大律師Ian Pennicott指「你是錯的」。

禮頓設計經理Brett Buckland昨亦有繼續作供，承認未曾就紅磡站B區連續牆頂部更改設計向屋宇署遞交文件；而提及C區設計改動的圖則亦非最新版本，Buckland承認是「無心之過（honest mistake）」。

前日聆訊中再披露新一款設計，被指未有就該設計提交予屋宇署，Buckland解釋，該設計屬早前改動的次項（subset），不認為需再提出。

相關字詞﹕螺絲帽 潘焯鴻 中科興業 禮頓 沙中線調查委員會

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