禮頓123頁內部調查報告 僅一頁半提剪鋼筋

調查僅3日 見8禮頓人員

中科興業董事總經理潘焯鴻於2017年1月6日電郵禮頓，指地盤內有工人剪短鋼筋，禮頓因而委任Stephen Lumb就事件做內部調查。Lumb承認僅以約3日時間調查，未能深入了解事件細節，亦透露只與8名禮頓人員會面。

中科代表大律師蘇信恩指出，與事件關係密切的潘焯鴻、紮鐵分判商泛迅及禮頓地盤監督均未參與調查。Lumb解釋，調查屬內部檢視，故只會見禮頓員工，亦相信會見的禮頓工程師有與地盤監督聯繫，能取得所需資訊。

夏正民：無附相令人懷疑早有計劃

蘇信恩指Lumb的草擬報告共有123頁，惟當中僅一頁半紙提及剪鋼筋。委員會主席夏正民更說，調查報告內無夾附剪鋼筋相片，或會令人懷疑早有計劃，在報告只提及已知的事。Lumb不同意，認為調查開放透明，嘗試了解程序會否有漏洞，令剪鋼筋事件有可能發生。

調查報告內寫道，地盤未有就檢查螺絲帽有任何紀錄，Lumb表示沒有就此感驚訝，更說屋宇署對螺絲帽檢查的要求不適用於涉及的工程上，被委員會資深大律師Ian Pennicott指「你是錯的」。

禮頓設計經理Brett Buckland昨亦有繼續作供，承認未曾就紅磡站B區連續牆頂部更改設計向屋宇署遞交文件；而提及C區設計改動的圖則亦非最新版本，Buckland承認是「無心之過（honest mistake）」。

前日聆訊中再披露新一款設計，被指未有就該設計提交予屋宇署，Buckland解釋，該設計屬早前改動的次項（subset），不認為需再提出。