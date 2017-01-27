乍得總統憤怒：為何總覺非洲首長貪污 何志平華信200萬美元留乍得 後補「捐款信」

聆訊中，控方亦披露本身開設顧問公司的加迪奧的一封電郵，提及希望應有「補償」，但在2014年12月時未有收過何志平的一分錢。

塞內加爾前外長加迪奧昨供述如何認識何志平，提到2014年9月在紐約特朗普世界大廈（Trump World Tower）與何正式見面，認識到華信能源這家「強大」的公司，談及非洲石油生意、購置軍事設備及大型基建等。

德比首次見何後不願再會晤

同年11月11日，加迪奧安排何與乍得總統德比首次會晤，僅談石油生意；見面後一星期，何再要求會晤。控方披露的電郵指出，德比不願意見面，加迪奧指「希望華信有實際行動」，如發展乍得最大油田Block H，提供進入油巿場的報酬門券。

會議超時膠著 離席前送禮盒

同年12月8日，加迪奧安排何志平與華信能源公司的人員，與德比第二次會晤。加迪奧憶述，會議超時及無顯著結論，華信人員在離席前送上8個密封禮盒，當中一個藏有200萬美元現金，並指在此之前從未聽過何志平或華信能源公司有意向乍得捐款。

資料顯示，200萬美元現金禮盒送贈期間加迪奧在場，但禮盒沒有即時拆開。而他昨供稱相關禮盒會晤後1小時，德比要求與他會晤，入房見德比憤怒地指禮盒裏有200萬美元現金，問「為何人們總覺得非洲首長就是貪污？」，身為中間人的加迪奧指感到羞辱。

華信執董致歉 稱處理失當

翌日早上，華信人員再被請到德比的會議室，加迪奧引述何志平當時重複稱佩服德比，並稱不願接收禮盒的乍得將成為他進入非洲的重要渠道。

加迪奧指出，當日華信執行董事臧建軍致歉，指他們（華信）於此事上處理失當，但堅持不會把錢帶回中國，最後華信同意回國後撰寫一封正式捐款信，該筆200萬美元現金暫留乍得。加迪奧續稱，約兩星期後收到華信的捐款信，但他指該信寫得不好。

另外，加迪奧指何志平從沒有跟他的顧問公司「Sarata」訂立書面協議，加迪奧曾向兒子表示：「我們的中國朋友非常奇怪！」

根據控方披露的電郵，加迪奧曾於2014年10月即與何志平見面後不久，發一封「指示」電郵，希望得到應有的補償，抱怨以前有人託他幫忙個案中，2000萬美元金額全落入國家總統的口袋，自己卻得不到應有的「40％至50％」酬勞。加迪奧昨在庭上追溯2014年12月證供時，指沒收過何志平一分錢。

翻查資料，臧建軍自2007年1月起出任中國華信能源有限公司執行董事、香港中華能源基金會理事局常務理事、中華能源國際有限公司（新加坡）主席。

明報特約記者 黃靖凝

明報記者 何郁慧

紐約——香港連線報道