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朱凱廸接通知 候選人號碼抽籤押後 「暫未能確認其中一名參選人資格」

【明報專訊】立法會議員朱凱廸上周四（22日）報名參選明年鄉郊代表選舉，惟事隔一周仍未獲確認參選資格。朱凱廸昨收到助理選舉主任來電，對方指選舉主任暫未能確認「其中一名參選人」的參選資格，故罕有押後其參選村份原定昨晚舉行的候選人號碼抽籤程序。選舉管理委員會主席馮驊昨晚在候選人簡介會表示，選舉主任須在提名期結束後14日內、即下月6日（下周四）前作決定。

馮驊：須下周四前決定

選管會昨晚為鄉郊代表選舉主持抽籤和簡介會，馮驊會上表示，選舉主任仍未就其中一份提名作出裁決。朱凱廸報名參選元朗八鄉元崗新村鄉郊代表，其競選對手、現任村代表楊金粦昨表示，至今未接獲通知其提名是否有效，亦沒收到選舉主任查詢。選舉主任袁嘉諾昨離場時未有回應記者提問。

朱：相信指自己 對政府糾纏憤怒

抽籤程序昨晚6時舉行，朱凱廸在抽籤前半小時接獲助理選舉主任兩次來電，朱稱對方無表明誰人未獲確認參選資格，但他相信所指的是自己。朱凱廸過去一周曾兩度被選舉主任詢問其港獨和自決立場，他昨對政府不斷在參選資格糾纏表示「非常憤怒」，強調自己已簽署聲明擁護《基本法》和效忠香港特區，做了應做部分，選舉主任應立即確認其參選資格。

朱凱廸表示，助理選舉主任無交代未能確認參選資格的原因，和會在什麼時候再安排抽籤。他強調，鄉郊代表選舉主任無權進行超出其權力的政治檢查，批評拖延確認參選資格影響了他和對手的選舉工作，他不評論自己會否被取消資格，稱只能等待結果。

朱凱廸與另外5人組成「綠色鄉村約章」參選鄉郊代表，除朱凱廸本人外，有4人已獲確認參選資格，餘下一人則因未獲足夠提名未能參選。

《基本法》第104條的釋法內容列明，參選或出任「行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員」者，須擁護基本法和效忠香港特區。基本法委員會委員梁美芬認為，104條雖未涵蓋鄉郊代表，但根據條文和釋法內容的立法精神和原意，她相信相關要求是在香港成為公職人員的條件，任何人倡議港獨和自決都不能參選。

梁美芬：立法原意涵蓋公職人員

法政匯思召集人吳宗鑾表示，《鄉郊代表選舉條例》第24條列明，參選人須簽署聲明，示明擁護基本法和保證效忠香港特區，但條文只規定參選人作聲明，並無規定參選人要在實質上擁護和效忠，他認為朱凱廸已履行法例下對參選人的要求，即簽署了聲明，看不到選舉主任有任何充足理據，不去宣布朱凱廸的參選資格有效。

相關字詞﹕馮驊 選管會 鄉郊代表選舉 朱凱廸

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