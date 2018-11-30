再選3陪審員 暴動案下周一開審

一人稱任職電視台 有機會接觸《東張西望》

昨日抽選過程中，有被抽中的陪審員稱自己在電視台工作，有機會接觸到《東張西望》節目，法官黃崇厚表示有信心陪審團是根據證據判案。另有被抽中者因健康理由，獲准豁免。

陪審員宣誓後，法官簡介審訊程序，並提醒他們不應受傳媒報道或網上資訊影響，又說本案可能涉及政治色彩及社會議題，雖然各人可能有自己的政治理念及看法，又或對被告有印象，但陪審員須將個人看法拋諸腦後，否則不能達至公平審訊，有違陪審員的誓辭。

法官並提醒陪審團，其職責是根據證據作出符合事實的裁斷，而不是查案，不要自行調查、研究或蒐集資料，又謂大家都會到旺角，但不要特別去查察。

4名被告依序為梁天琦（27 歲）、李諾文（22 歲）、林傲軒（23 歲）及容偉業（34 歲）。

【案件編號：HCCC408、408A/16】