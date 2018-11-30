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提早宣佔中「人潮散」 學生「唔畀我哋再企台」

【明報專訊】「佔中三子」原擬在2014年10月初開展佔領運動，但跟學生組織有分歧。陳健民透露，當時不支持學聯於同年7．1遊行後「預演佔中」，9月26日亦不知道學生領袖會衝入「公民廣場」，並謂「學生一直覺得我哋太慢」。及後決定提早佔中，三子遭指摘騎劫學生運動，眼見大批民眾離開集會現場，有學生領袖「唔畀我哋再企喺台上面」，令他一度質疑該決定是否正確。

稱學聯7‧1曾「預演佔中」不在計劃內

陳健民昨在庭上自辯時提及，學聯在2014年7月1日遊行後，曾佔領中環部分位置至7月2日，他稱三子不支持這次活動，沒有出席。陳補充稱，學聯事前有跟他們商討，學生一直覺得他們太慢，認為要先有公民抗命，才有壓力展開對話；但三子認為當時仍未與政府對話，故暫不打算公民抗命，學生行為亦不在他們計劃之內，並說雙方意見不同，但互相尊重。陳形容學生「預演佔中」表現和平及非暴力，令港人預視了佔中情况。

及後，學生於同年9月26日晚衝入公民廣場，陳稱事前不知道事件。他翌日與戴耀廷到政總外觀察，中途不少人斥「年輕人做咗好多嘢，你哋喺邊到？」，又叫他們馬上佔中。陳供稱，三子當日下午先後與數名立法會議員、學生領袖討論應否提早佔中和相關安排，當時學聯說代表被捕後感到疲倦，希望和平佔中運動可以在此支持他們，而學民思潮代表黃之鋒被捕，故未能就此議題提供意見，學聯常委最終在28日凌晨開會同意三子在添美道宣布提早佔中。

被指摘騎劫學生運動 陳：學聯同意宣布

陳表示，他們宣布提早佔中後，隨即有不少年輕人激烈指摘他們騎劫學生運動，並向學聯代表投訴，縱然解釋是學聯和三子的共同決定，也未能阻止大批民眾離場。陳續稱，學生領袖見人潮散去十分緊張，曾說「呢個唔係佔中運動，係全民運動」，又「唔畀我哋再企喺台上面」，他們因此坐在台邊。陳憶述，原本凌晨有數千人聚集政總外，至黎明時分剩下數百人，對他打擊很大，並一度質疑決定提早佔中是否正確。

相關字詞﹕佔中 學聯 陳健民 佔中9人案

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