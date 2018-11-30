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陳健民自辯憶述晤林鄭劉江華：民間「公投」報告 官員留梳化

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等9人，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件昨續審，由陳健民自辯。陳憶述三子於2014年7月底就政改方案「公投」結果與官員會面，惟官員沒詳細討論政改，時任政務司長林鄭月娥只要求三子盡快結束這場運動，另一官員劉江華則不斷斥責他們「激進」，最終只將民間「公投」報告留在梳化，「攞都唔攞就走咗」，無意與他們談判。

曾與北京代表討論 對普選「好悲觀」

控方昨舉證完畢，法官陳仲衡裁定各被告表面證供成立，首被告戴耀廷選擇不自辯，次被告陳健民出庭自辯。

陳供稱在中大執教，研究香港政治改革多年，2010年諮詢立法會選舉辦法時，他是其中一名代表在中聯辦談判政制問題，私下亦有與北京代表討論政制；直至2012年底，對中央在2017年落實普選特首感到「好悲觀」。

至2013年初，他與戴耀廷和朱耀明開始籌備佔領運動，並稱可分四部曲，一是商討政改方案，二是民間「公投」授權，三是與政府談判對話，四是公民抗命佔領中環；希望大眾先聚焦政治改革問題，了解真普選概念，公民抗命是最後手段。

劉江華屢斥激進 林鄭只促結束運動

陳健民透露，三子於2014年6月底發起民間「公投」政改方案，約79萬名選民參加，真普聯的方案獲最多票數，他們隨即就此接觸政府尋求對話。同年7月底，政府官員與三子會面，會面不足一小時，會議中沒機會詳細討論政改方案，時任政務司長林鄭月娥呼籲三子盡快結束這場運動，時任政制及內地事務局副局長劉江華則不斷斥責他們「激進」。

陳認為政府不願與他們有任何談判，亦沒承諾下次會面日期，甚至將「公投」報告留在會議室梳化，「攞都唔攞就走咗」。部分被告和公眾席人士聽後均忍俊不禁，傳出笑聲。

至同年8月31日，人大常委會公布「8．31決定」，三子當晚在添馬公園舉行集會，集會者均認為「對話之路已走完，已進入抗命時代」，又稱「8．31決定」違反《基本法》對普選的定義，感到非常失望，決定以公民抗命作抵抗。

原擬佔領3日 料不會打沉經濟

陳健民表示，朱耀明在同年9月18日向警方遞交公眾集會意向通知書，原擬在10月1至3日期間，在中環遮打道行人專用區、遮打花園和皇后像廣場集會，預計有數千至1萬人參與；而他們打算在合法集會時限後，額外逗留約3日，就會結束佔領行動。陳認為香港是金融中心，從不覺得短暫佔領會打沉經濟，而且示威者以和平方式等待被捕，若政府不是故意拖延，不會花很長時間結束運動，並謂「短暫干預，社會可接受」。

陳健民今繼續作供，其餘8名被告為戴耀廷、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。

【案件編號：DCCC 480/17】

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相關字詞﹕佔中9人案 陳健民

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