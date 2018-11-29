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港聞
2018年11月29日星期四
港聞二
賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任
去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言
同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明
內地律師：罰則不清難震懾
逾百傳媒採訪 提問要寫紙
選舉主任再提問 朱凱廸質疑越權
余若薇憂本土派拒投 梁國雄補選恐敗
禁歧視母乳餵哺 下月修例立會首讀
教育電視每小時成本逾150萬 10年翻倍 港台稱因高清加動畫 廣播處長承諾跟進
32台逾半時間播「雜項內容」 包括定格風景
食安測試不合格結果 最長88日始公布
逾千違例招牌未清拆 最長拖延12年
康署場地「引路帶」滑 屢致跣倒 改觸覺磚
聯大前主席拉線 何志平結交能源巨頭 耶雷米奇智庫收華信百萬美元
加迪奧：現金禮盒圖行賄
機械人巡機場 監察室溫Wi-Fi信號
專欄：電子競技日新月異 盼與讀者續交流 ／文：文健鋒
凱詩回應消委譴責︰少數前線員工疏忽
安諮會：山竹過後 大亞灣核電站「絲毫無損」
感情糾紛 夫涉一刀殺妻 報案稱妻自殺 醫護發現背傷揭發
拍賣網放租七人車 車主被捕
休班警長偷拍裙底囚兩月
紅磡站月台層板有第4種設計 同沒屋署審批 禮頓：改設計後出問題要再改
建制泛民聯手阻沙嶺廚餘廠撥款 質疑24.5億造價過高 張宇人中止議案通過
政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後
暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免
佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散
稱示威者阻救護車 自己被罵「黑警」
私家車失控墜坡 司機被困
DQ案上訴 李柱銘：罰紅牌應先警告
尊子漫畫
集各地18件光影展品 燈影節LED頭顱發光白馬 最啱打卡
「突破界限」 陳凱欣誤帶家人入禁區影相
換器官康復者2月踩單車馬拉松
解放軍清塌樹惹疑慮 李家超：阻做義工 匪夷所思
捐千萬予公益金 長實獲慈善家大獎
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任
去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言
同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明
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