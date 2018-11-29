港聞

港聞二

下一篇 上一篇

DQ案上訴 李柱銘：罰紅牌應先警告

【明報專訊】前特首梁振英和律政司提出司法覆核，要求撤銷羅冠聰、梁國雄、劉小麗和姚松炎的立法會議員資格，高院法官早前裁定4人宣誓無效，撤銷其議員資格。梁國雄提出上訴，上訴庭昨開庭處理。代表梁國雄的資深大律師李柱銘指出，當日梁國雄未獲第2次宣誓機會便遭取消資格，李認為應依循立法會過往做法，先給予警告及第2次宣誓機會，正如球賽中球員亦須「兩黃一紅」才被逐離場。

指應區別宣誓無效拒絕宣誓

李柱銘認為，人大常委會沒有權力透過釋法就《基本法》條文作出補充，只能釐清條文。即使人大常委會有權力補充條文，有關補充亦不應有追溯力。李續指現時人大常委會對《基本法》第104條的釋法，沒有清楚區別拒絕宣誓及宣誓無效。李認為，若有議員意圖拒絕宣誓，的確應被褫奪議員資格；但若只是宣誓無效，則應依循立法會過往做法，由主席或秘書給予有關議員再次宣誓的機會。

李柱銘亦指出，現時的《宣誓及聲明條例》並不清晰，沒有指引讓立法會主席或秘書裁定議員宣誓是否屬真誠及莊重時參考。而過去立法會主席的裁斷，令上訴人有合理期望，同樣的裁斷及宣誓形式會繼續適用於2016年10月12日。再者，立法會主席過去的裁斷及做法，亦是裁斷何為真誠莊重的唯一指引。

李透露，在候任立法會議員宣誓前均收到最少3份通告，但當中從未警告各人過往做法已不適用，因此本案最終的結果令眾人驚訝，相信整個政府亦沒有人預料各議員會被DQ（取消資格）。

宣誓前3通告未警告改做法

李柱銘另指，「宣誓」是指上訴人讀出誓辭的第一個字至最後一個字，故原審法官考慮宣誓前後的行為並不恰當。李笑言自己作為教徒，為不被上帝懲罰，必定會乖乖宣誓；但梁國雄沒有信仰，他當時只想向選民說話。

上訴庭法官潘兆初質疑這是場合問題，梁當時應做的是宣誓，而非發表政治演說。聆訊今續。

【案件編號：CACV200、201/17】

相關字詞﹕李柱銘 梁國雄 司法覆核 立法會

上 / 下一篇新聞

賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任
賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任
去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言
去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言
同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明
同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明
內地律師：罰則不清難震懾
內地律師：罰則不清難震懾
逾百傳媒採訪 提問要寫紙
逾百傳媒採訪 提問要寫紙
選舉主任再提問 朱凱廸質疑越權
選舉主任再提問 朱凱廸質疑越權
余若薇憂本土派拒投 梁國雄補選恐敗
余若薇憂本土派拒投 梁國雄補選恐敗
禁歧視母乳餵哺 下月修例立會首讀
禁歧視母乳餵哺 下月修例立會首讀
教育電視每小時成本逾150萬 10年翻倍 港台稱因高清加動畫 廣播處長承諾跟進
教育電視每小時成本逾150萬 10年翻倍 港台稱因高清加動畫 廣播處長承諾跟進
32台逾半時間播「雜項內容」 包括定格風景
32台逾半時間播「雜項內容」 包括定格風景
食安測試不合格結果 最長88日始公布
食安測試不合格結果 最長88日始公布
逾千違例招牌未清拆 最長拖延12年
逾千違例招牌未清拆 最長拖延12年
康署場地「引路帶」滑 屢致跣倒 改觸覺磚
康署場地「引路帶」滑 屢致跣倒 改觸覺磚
聯大前主席拉線 何志平結交能源巨頭 耶雷米奇智庫收華信百萬美元
聯大前主席拉線 何志平結交能源巨頭 耶雷米奇智庫收華信百萬美元
加迪奧：現金禮盒圖行賄
加迪奧：現金禮盒圖行賄
機械人巡機場 監察室溫Wi-Fi信號
機械人巡機場 監察室溫Wi-Fi信號
專欄：電子競技日新月異 盼與讀者續交流 ／文：文健鋒
專欄：電子競技日新月異 盼與讀者續交流 ／文：文健鋒
凱詩回應消委譴責︰少數前線員工疏忽
凱詩回應消委譴責︰少數前線員工疏忽
安諮會：山竹過後 大亞灣核電站「絲毫無損」
安諮會：山竹過後 大亞灣核電站「絲毫無損」
感情糾紛 夫涉一刀殺妻 報案稱妻自殺 醫護發現背傷揭發
感情糾紛 夫涉一刀殺妻 報案稱妻自殺 醫護發現背傷揭發
拍賣網放租七人車 車主被捕
拍賣網放租七人車 車主被捕
休班警長偷拍裙底囚兩月
休班警長偷拍裙底囚兩月
紅磡站月台層板有第4種設計 同沒屋署審批 禮頓：改設計後出問題要再改
紅磡站月台層板有第4種設計 同沒屋署審批 禮頓：改設計後出問題要再改
建制泛民聯手阻沙嶺廚餘廠撥款 質疑24.5億造價過高 張宇人中止議案通過
建制泛民聯手阻沙嶺廚餘廠撥款 質疑24.5億造價過高 張宇人中止議案通過
政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後
政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後
暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免
暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免
佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散
佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散
稱示威者阻救護車 自己被罵「黑警」
稱示威者阻救護車 自己被罵「黑警」
私家車失控墜坡 司機被困
私家車失控墜坡 司機被困
尊子漫畫
尊子漫畫
集各地18件光影展品 燈影節LED頭顱發光白馬 最啱打卡
集各地18件光影展品 燈影節LED頭顱發光白馬 最啱打卡
「突破界限」 陳凱欣誤帶家人入禁區影相
「突破界限」 陳凱欣誤帶家人入禁區影相
換器官康復者2月踩單車馬拉松
換器官康復者2月踩單車馬拉松
解放軍清塌樹惹疑慮 李家超：阻做義工 匪夷所思
解放軍清塌樹惹疑慮 李家超：阻做義工 匪夷所思
捐千萬予公益金 長實獲慈善家大獎
捐千萬予公益金 長實獲慈善家大獎