佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散

100人貼近防線 鬥搶鐵馬

控方昨傳召警司游乃強作供，他當時是刑事部大規模遊行處理機制及法律支援小組的成員，小組同時負責處理佔中。辯方盤問游時指出，警方於2014年9月28日施放催淚彈，目的為驅散群眾。游不同意辯方所指，供稱當時看到約5000人聚集，有100人貼近警方防線，他們配備雨傘、面罩、眼罩和雨衣等裝備，並衝擊警方防線，與後排的示威者不同。他形容示威者當時用手與警員「鬥搶鐵馬」，並用雨傘襲擊警員，警員則將雨傘搶去，希望不再被襲。公眾席其間數次發出笑聲。

游續指，要防止示威者再搶鐵馬，警方除了使用警棍，帶來最小傷害的方法便是施放催淚煙，因若向示威者的手和鐵馬之間用棍，帶來的傷害將會更大。他認為施放催淚彈目的為阻止示威者繼續衝擊防線，而非驅散在後排無裝備的示威者。

辯方指，警方當日一直施放催淚彈，直至收到停止的命令。惟游表示無親耳聽過相關指令，自己亦無下令施放催淚彈，而警方施放催淚彈後，添美道和夏愨道的人群一度離開，但待催淚煙消散後，便快速地重新聚集。

指無聽過一直施放催淚彈命令

游不同意辯方所指，施放催淚彈前，人群看來不打算在現場逗留一段長時間，但同意催淚彈出現後，添美道和夏愨道才出現障礙物和帳篷，旺角和銅鑼灣亦開始出現佔領區。被問到施放催淚彈後，現場情况是否更差，游表示，從阻止示威者衝擊防線的角度分析，情况是有所改善，但從人數方面分析，人數其後變多，情况屬於更差。

9名被告為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，聆訊今續。

【案件編號：DCCC 480/17】