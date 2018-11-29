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暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免

【明報專訊】前年農曆年初二旺角大衝突，本土民主前線前發言人梁天琦、「美國隊長」容偉業等5人，被控暴動、煽惑非法集結、非法集結等罪。高院昨安排約100名候選陪審員，經過40次抽選，終選出4男5女組成陪審團。抽選期間，有人稱是梁天琦中學同學，獲法庭豁免。法官提醒候選陪審員，即使本案帶有政治色彩，有人或對某名被告有印象，亦須將個人看法拋諸腦後。

法官黃崇厚昨以法庭空間不足為由，要求傳媒和旁聽者在庭外延伸部分觀看直播，以便讓候選陪審員入庭。惟直播鏡頭拍攝方向一變，庭外人等即無法看見陪審員席；而候選陪審團離開法庭前，法庭亦不開放予公眾進入。

就有關安排，司法機構回覆稱，陪審員必須不受干預、壓力或會分散注意力的事情所影響。根據實務指引，司法機構會作相應安排，確保在法庭延伸部分有直播時，陪審員不會被攝入畫面，以妥善執行司法工作。

法官：審期將至明年3月

黃官向候選陪審團表明，本案審期長達至明年3月，又指本案被告和所發生的事件，即使已廣泛報道，陪審員只可依據呈堂證據判斷事實，要將自己的看法拋諸腦後。

抽選陪審員期間，辯方4名大律師共20次提出反對，另有11人以不同理由申請豁免，當中3人表示計劃離港外遊，有2人表示因需長期覆診和受藥物影響，以健康理由申請豁免，均獲批准。另外，基於本案以廣東話審理，4名外籍人士亦獲豁免。4男5女的陪審團尚未宣誓，法官要求候選陪審團，除獲豁免者外，今天一同返回法庭。

被告梁天琦（27歲）、李諾文（22歲）及林傲軒（23歲）否認於2016年2月8至9日，在旺角砵蘭街參與暴動。另一被告容偉業（34歲）否認7項控罪。

【案件編號：HCCC408、408A/16】

相關字詞﹕陪審團 美國隊長 暴動 梁天琦

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