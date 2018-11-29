暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免

法官黃崇厚昨以法庭空間不足為由，要求傳媒和旁聽者在庭外延伸部分觀看直播，以便讓候選陪審員入庭。惟直播鏡頭拍攝方向一變，庭外人等即無法看見陪審員席；而候選陪審團離開法庭前，法庭亦不開放予公眾進入。

就有關安排，司法機構回覆稱，陪審員必須不受干預、壓力或會分散注意力的事情所影響。根據實務指引，司法機構會作相應安排，確保在法庭延伸部分有直播時，陪審員不會被攝入畫面，以妥善執行司法工作。

法官：審期將至明年3月

黃官向候選陪審團表明，本案審期長達至明年3月，又指本案被告和所發生的事件，即使已廣泛報道，陪審員只可依據呈堂證據判斷事實，要將自己的看法拋諸腦後。

抽選陪審員期間，辯方4名大律師共20次提出反對，另有11人以不同理由申請豁免，當中3人表示計劃離港外遊，有2人表示因需長期覆診和受藥物影響，以健康理由申請豁免，均獲批准。另外，基於本案以廣東話審理，4名外籍人士亦獲豁免。4男5女的陪審團尚未宣誓，法官要求候選陪審團，除獲豁免者外，今天一同返回法庭。

被告梁天琦（27歲）、李諾文（22歲）及林傲軒（23歲）否認於2016年2月8至9日，在旺角砵蘭街參與暴動。另一被告容偉業（34歲）否認7項控罪。

【案件編號：HCCC408、408A/16】