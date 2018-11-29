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政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後

【明報專訊】本港每日產生3600公噸廚餘，惟一直缺乏回收渠道，政府被指未做好回收配套便推行垃圾徵費。政府計劃回收廚餘多年，按2014年公布的《香港廚餘及園林廢物計劃》，由2014年至2024年間，應分期設立5至6間廚餘回收中心，每日總處理量可達1500公噸，現在時間上已不能達標，政府正規劃第三間廚餘廠，料最快2026年啟用，其他廚餘廠啟用時間勢必更遲。

政府的10年建廠計劃到目前只實現了六分之一，首間位於大嶼山小蠔灣的廚餘廠於今年7月試運行，目前處理量為每日約100公噸，而最高處理容量為每日200公噸。為吸引業界使用，該廠現時免費處理廚餘，每年7240萬元營運費用由納稅人支付。至於政府昨向立法會闖關失敗的第二間廚餘廠位於北區沙嶺，每日處理量可達300公噸，造價為24.5億元，較第一間造價15.89億元高54%，每年營運費用亦高達1.792億元。

按政府時間表，若政府向立法會申請撥款過程順利，第二間廚餘廠最快要到2021年第四季落成，較政府目標於2020年底實施垃圾徵費遲約一年。至於第三間廚餘廠位於石崗，政府已預留土地，現正做環評及工程可行性研究，料最快於2023年動工，2026年啟用。該廠佔地1.86公頃，最高處理容量為每日300公噸廚餘。

相關字詞﹕香港廚餘及園林廢物計劃 廚餘

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