政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後

政府的10年建廠計劃到目前只實現了六分之一，首間位於大嶼山小蠔灣的廚餘廠於今年7月試運行，目前處理量為每日約100公噸，而最高處理容量為每日200公噸。為吸引業界使用，該廠現時免費處理廚餘，每年7240萬元營運費用由納稅人支付。至於政府昨向立法會闖關失敗的第二間廚餘廠位於北區沙嶺，每日處理量可達300公噸，造價為24.5億元，較第一間造價15.89億元高54%，每年營運費用亦高達1.792億元。

按政府時間表，若政府向立法會申請撥款過程順利，第二間廚餘廠最快要到2021年第四季落成，較政府目標於2020年底實施垃圾徵費遲約一年。至於第三間廚餘廠位於石崗，政府已預留土地，現正做環評及工程可行性研究，料最快於2023年動工，2026年啟用。該廠佔地1.86公頃，最高處理容量為每日300公噸廚餘。