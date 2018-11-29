港聞

港聞二

下一篇 上一篇

建制泛民聯手阻沙嶺廚餘廠撥款 質疑24.5億造價過高 張宇人中止議案通過

【明報專訊】立法會工務小組昨審議北區沙嶺廚餘回收中心24.5億元撥款申請，但建制派和民主派聯手阻止，質疑造價過高，亦缺乏其他政策配套，身兼行會成員的自由黨主席張宇人更提出「中止討論」議案，在民主派支持、民建聯不投票「助攻」下，議案最終獲12票贊成、4票反對通過，意味撥款無期。

本報向環保署查詢，將會如何處理廚餘廠項目，以及重啟撥款程序會令該廠落成時間延誤多少時間，至昨晚截稿前未收到回覆。政府消息指，政府可再向工務小組闖關，但如遭否決，可能要重新啟動程序，很大機率影響落成時間。

張宇人昨在會上以內地廚餘中心造價為例，指寧波市廚餘中心一期造價3億元，每日能處理400噸廚餘，安徽馬鞍山廚餘中心造價1.5億元，能處理200噸，但香港沙嶺廚餘中心花費24.5億元，卻只能處理300噸，成本效益相差以倍計。他指撥款申請下的「建築、樓宇和環境美化工程」開支逾8億元，但有專家認為同類工程成本只需一半。

不過，政府早前回覆議員查詢時表示，2017年在日本愛知縣豐橋市的濕式厭氧消化設施（即本港小蠔灣廚餘廠的技術），該設施每天處理量59公噸廚餘，建造費用約為140億日元（約10億港元）。

張宇人同時批評，政府在會議前一日才書面回覆議員早前就工程提出的問題，做法「不能接受」。反對中止討論並支持撥款的建測界議員謝偉銓，亦對政府做法表示不滿，認為政府對議題應早有準備，政府在會議前一日才作回覆，議員「要消化也困難」。

民建聯柯創盛批評工程造價是「很天文（數字）」，強調公帑應用得其所，而議員在會議期間提出不少質疑，惟政府均沒正面回應。

民主黨黃碧雲表示，該黨原則上贊成興建廚餘中心，但批評政府未有政策配套，提供誘因令商戶減少或捐贈廚餘，在缺乏這些誘因下，商戶棄置廚餘的成本全由政府「找數」是不合理。

環境局：全球招標 相信造價合理

環境局副局長謝展寰回應指，廚餘中心是經全球招標，相信在市場競爭下，造價合理。他強調廚餘中心項目相當關鍵，關乎回收工商界廚餘和研究盡快將回收措施擴展至家居廚餘，拖延項目對公眾並非好事。

資料顯示，環境局申撥款興建廚餘廠遭否決已非首次，2014年7月向立法會申請約15億元撥款興建全港首間小蠔灣廚餘廠，到財委會時建制議員突然反對，當時張宇人也指造價太貴，聲稱3億元已做到同樣效果，結果也通過中止待續議案，直至同年10月撥款才獲通過。

上 / 下一篇新聞

賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任
賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任
去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言
去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言
同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明
同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明
內地律師：罰則不清難震懾
內地律師：罰則不清難震懾
逾百傳媒採訪 提問要寫紙
逾百傳媒採訪 提問要寫紙
選舉主任再提問 朱凱廸質疑越權
選舉主任再提問 朱凱廸質疑越權
余若薇憂本土派拒投 梁國雄補選恐敗
余若薇憂本土派拒投 梁國雄補選恐敗
禁歧視母乳餵哺 下月修例立會首讀
禁歧視母乳餵哺 下月修例立會首讀
教育電視每小時成本逾150萬 10年翻倍 港台稱因高清加動畫 廣播處長承諾跟進
教育電視每小時成本逾150萬 10年翻倍 港台稱因高清加動畫 廣播處長承諾跟進
32台逾半時間播「雜項內容」 包括定格風景
32台逾半時間播「雜項內容」 包括定格風景
食安測試不合格結果 最長88日始公布
食安測試不合格結果 最長88日始公布
逾千違例招牌未清拆 最長拖延12年
逾千違例招牌未清拆 最長拖延12年
康署場地「引路帶」滑 屢致跣倒 改觸覺磚
康署場地「引路帶」滑 屢致跣倒 改觸覺磚
聯大前主席拉線 何志平結交能源巨頭 耶雷米奇智庫收華信百萬美元
聯大前主席拉線 何志平結交能源巨頭 耶雷米奇智庫收華信百萬美元
加迪奧：現金禮盒圖行賄
加迪奧：現金禮盒圖行賄
機械人巡機場 監察室溫Wi-Fi信號
機械人巡機場 監察室溫Wi-Fi信號
專欄：電子競技日新月異 盼與讀者續交流 ／文：文健鋒
專欄：電子競技日新月異 盼與讀者續交流 ／文：文健鋒
凱詩回應消委譴責︰少數前線員工疏忽
凱詩回應消委譴責︰少數前線員工疏忽
安諮會：山竹過後 大亞灣核電站「絲毫無損」
安諮會：山竹過後 大亞灣核電站「絲毫無損」
感情糾紛 夫涉一刀殺妻 報案稱妻自殺 醫護發現背傷揭發
感情糾紛 夫涉一刀殺妻 報案稱妻自殺 醫護發現背傷揭發
拍賣網放租七人車 車主被捕
拍賣網放租七人車 車主被捕
休班警長偷拍裙底囚兩月
休班警長偷拍裙底囚兩月
紅磡站月台層板有第4種設計 同沒屋署審批 禮頓：改設計後出問題要再改
紅磡站月台層板有第4種設計 同沒屋署審批 禮頓：改設計後出問題要再改
政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後
政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後
暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免
暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免
佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散
佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散
稱示威者阻救護車 自己被罵「黑警」
稱示威者阻救護車 自己被罵「黑警」
私家車失控墜坡 司機被困
私家車失控墜坡 司機被困
DQ案上訴 李柱銘：罰紅牌應先警告
DQ案上訴 李柱銘：罰紅牌應先警告
尊子漫畫
尊子漫畫
集各地18件光影展品 燈影節LED頭顱發光白馬 最啱打卡
集各地18件光影展品 燈影節LED頭顱發光白馬 最啱打卡
「突破界限」 陳凱欣誤帶家人入禁區影相
「突破界限」 陳凱欣誤帶家人入禁區影相
換器官康復者2月踩單車馬拉松
換器官康復者2月踩單車馬拉松
解放軍清塌樹惹疑慮 李家超：阻做義工 匪夷所思
解放軍清塌樹惹疑慮 李家超：阻做義工 匪夷所思
捐千萬予公益金 長實獲慈善家大獎
捐千萬予公益金 長實獲慈善家大獎