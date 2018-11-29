建制泛民聯手阻沙嶺廚餘廠撥款 質疑24.5億造價過高 張宇人中止議案通過

本報向環保署查詢，將會如何處理廚餘廠項目，以及重啟撥款程序會令該廠落成時間延誤多少時間，至昨晚截稿前未收到回覆。政府消息指，政府可再向工務小組闖關，但如遭否決，可能要重新啟動程序，很大機率影響落成時間。

張宇人昨在會上以內地廚餘中心造價為例，指寧波市廚餘中心一期造價3億元，每日能處理400噸廚餘，安徽馬鞍山廚餘中心造價1.5億元，能處理200噸，但香港沙嶺廚餘中心花費24.5億元，卻只能處理300噸，成本效益相差以倍計。他指撥款申請下的「建築、樓宇和環境美化工程」開支逾8億元，但有專家認為同類工程成本只需一半。

不過，政府早前回覆議員查詢時表示，2017年在日本愛知縣豐橋市的濕式厭氧消化設施（即本港小蠔灣廚餘廠的技術），該設施每天處理量59公噸廚餘，建造費用約為140億日元（約10億港元）。

張宇人同時批評，政府在會議前一日才書面回覆議員早前就工程提出的問題，做法「不能接受」。反對中止討論並支持撥款的建測界議員謝偉銓，亦對政府做法表示不滿，認為政府對議題應早有準備，政府在會議前一日才作回覆，議員「要消化也困難」。

民建聯柯創盛批評工程造價是「很天文（數字）」，強調公帑應用得其所，而議員在會議期間提出不少質疑，惟政府均沒正面回應。

民主黨黃碧雲表示，該黨原則上贊成興建廚餘中心，但批評政府未有政策配套，提供誘因令商戶減少或捐贈廚餘，在缺乏這些誘因下，商戶棄置廚餘的成本全由政府「找數」是不合理。

環境局：全球招標 相信造價合理

環境局副局長謝展寰回應指，廚餘中心是經全球招標，相信在市場競爭下，造價合理。他強調廚餘中心項目相當關鍵，關乎回收工商界廚餘和研究盡快將回收措施擴展至家居廚餘，拖延項目對公眾並非好事。

資料顯示，環境局申撥款興建廚餘廠遭否決已非首次，2014年7月向立法會申請約15億元撥款興建全港首間小蠔灣廚餘廠，到財委會時建制議員突然反對，當時張宇人也指造價太貴，聲稱3億元已做到同樣效果，結果也通過中止待續議案，直至同年10月撥款才獲通過。