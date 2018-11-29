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紅磡站月台層板有第4種設計 同沒屋署審批 禮頓：改設計後出問題要再改

【明報專訊】港鐵代表早前於沙中線紅磡站調查委員會聆訊中披露，東面連續牆有70多幅設計有改動。繼早前披露的3種連續牆連接月台層板的設計後，昨日聆訊再揭露多一款設計，禮頓方面指原因是原設計改動後（即第三種設計）出現問題，需要再作補救而改變施工；禮頓交予屋宇署的文件中，雖曾提及最終設計，但沒附上相關圖則，更未有提及削走連續牆頂部。屋宇署僅批出首兩款施工圖，之後均未獲審批。

委員會大狀質疑有更多變種

港鐵早前陳辭時曾提及，紅磡站東面連續牆有70多幅牆曾經歷3種設計。委員會代表大律師卓元暢昨指出，禮頓與港鐵本月16日就連續牆頂部設計呈交的聯合聲明中，再有新建造設計曝光，與港鐵所指的最終設計，共存於現時東面連續牆內。最新曝光的設計如第三種一樣，將連續牆頂部鑿走，讓月台層板至架安通風管道（OTE）層板的石屎整塊覆蓋牆頂。鋼筋於連續牆頂部，由月台層板貫通至OTE層板，並保留連續牆內鋼筋與螺絲帽連接（見圖）。

卓說，禮頓2013年首次更改連續牆建造方法，並於2015年申請連續牆完工證明書時，引起屋宇署注意，署方內部文件指相關改動「隱瞞了兩年」，而連續牆因而不夠穩固，禮頓需作補救方案才可更改設計。卓透露，連續牆內或有更多不同設計，涉及多種轉變。

交屋署文件曾提設計 未附圖則

禮頓設計經理Brett Buckland（圖）承認事件，亦認同因補救方案遇上各項問題，具體實施時出現不同變動，令現時連續牆有多個不同建造方法，但Buckland認為禮頓有循正當渠道處理事件，並無問題。他說，禮頓曾在一份臨時工程設計中提及相關改動，但交予屋宇署前被抽起，他解釋，當時憂慮改動或令屋宇署未能如期批出臨時工程，影響工程進度，指做法普遍，能令程序更順暢。卓元暢表示，禮頓另一份文件雖有提及改動，但未有放入相關圖則，更未曾提及會削走連續牆頂部。

另外，港鐵與禮頓就工程設計聘請同一間顧問公司阿特金斯，卓質疑當中或有利益衝突。

共用顧問設計兼檢視 或存衝突

他解釋，按程序禮頓提出設計後要諮詢阿特金斯團隊，然後再交港鐵設計部審視，港鐵會再諮詢阿特金斯另一團隊，即同公司的顧問團做完設計後，再交同公司另一隊人檢視，而兩個團隊的成員有重複。Buckland認為禮頓與港鐵聘用同一顧問公司能有協同效應，就此事有與港鐵商討，並獲對方同意。

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