休班警長偷拍裙底囚兩月

被告莊志強（45歲）被控於去年11月27日，在油塘大本型商場扶手電梯偷拍女子裙底，女子為另一警務人員之妻。控方指被告當時左腳踏上一級電梯，手機放在大腿上，鏡頭指向裙底。

觀塘裁判法院暫委裁判官莫子聰表示，若如被告所說不知手機開啟錄影模式，拍攝女子裙底的片段「無理由這麼穩定」，而從商場地下往2樓的電梯，轉換2樓往3樓電梯期間，被告的手機鏡頭一直指向天花板，情况不合理，相信被告此舉是方便下一段電梯快速對準女子裙底。

莫官續稱，當事主詢問「你手機做什麼」，被告慌張反轉手機，並刪除相關片段，認為他不是意外啟動錄影模式，而是故意拍攝裙底，終裁定被告罪成。

莫官在判刑時指案情十分嚴重，令公眾感到不安和厭惡，而被告錄影的裙底片段可作發布或勒索用途，對事主造成困擾，「對女性尊嚴是嚴重的侮辱」，終判被告監禁兩個月。

【案件編號：KTCC650/18】