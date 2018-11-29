拍賣網放租七人車 車主被捕

Carousell發言人回應指出，已移除平台上懷疑違法的廣告，並警告相關用戶。當有執法部門聯繫，該公司會通力合作提供相關資料。

警放蛇拘捕 涉「非法租車取酬」

昨日（28日）上午約10時，新界北總區交通部特遣隊人員採取代號「進擊」的打擊非法駕駛汽車作出租取酬用途行動，派探員喬裝顧客，透過網上應用程式，向35歲姓黃本地男子租用一輛本田七人車，昨於屯門中央廣場交收時，黃向警員收取800元租車費用，警員隨即表露身分，以涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「容許他人駕駛汽車時沒有第三者保險」拘捕他，目前獲准保釋候查，明年1月上旬須向警方報到。

Carousell為網上二手買賣平台，自今年初加入汽車及物業租賃服務。記者於Carousell平台發現，平台上有大量聲稱包司機服務的花車出租，有部分出租私家車車主更指明歡迎Uber司機租車，月租4000多元。

大狀：警擴闊執法打白牌車

根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」條文，除非獲發相關牌照，任何人不得容受或允許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。大律師陸偉雄指出，部分車主「擺明車馬」租車予人做Uber，即使自己沒有駕駛，亦屬犯法。他指出，現時警方擴闊執法對象，由過往的司機擴闊至車主，是要雙管齊下打擊白牌車，亦保障其他職業司機。