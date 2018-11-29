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感情糾紛 夫涉一刀殺妻 報案稱妻自殺 醫護發現背傷揭發

【明報專訊】石硤尾發生倫常命案，一名男子昨午在南山邨南樂樓寓所懷疑妻子紅杏出牆與之發生爭執，妻子被水果刀從後刺入一刀奪命，男子事後報案指妻子企圖自殺，警方深入調查後，男子涉嫌謀殺被捕，案件由深水埗警區重案組跟進。

遭刀刺的40歲女子黃玲，受傷昏迷倒卧單位客廳奄奄一息，救護車送院搶救後不治。據了解，黃的左背有一處約5厘米長、利器造成的致命傷痕，不排除被利刀從後刺入，傷及重要器官，但死因仍有待剖驗。黃的57歲羅姓丈夫涉嫌謀殺被捕，由警員黑布蒙頭帶署扣查。兩人為夫婦關係，無業，妻子多年前從內地來港，育有分別10歲及16歲的兒子，兩人均在區內就學，案發時不在單位，事後由親友暫時照顧。

走廊垃圾桶檢染血水果刀

深水埗警區刑事總督察文智陽表示，警方昨午2時許接獲一名男子報案，指妻子於南樂樓寓所企圖自殺，警員到場發現一名女子躺在地上昏迷，即時將其送院，及後證實死亡。警方調查認為女子傷痕有可疑，遂拘捕報案男子。經初步調查，兩人為夫婦關係，相信因感情問題爭執，男子用利刀刺傷妻子，單位有小量血迹，警方其後在單位走廊的垃圾桶檢獲一柄長約20厘米染血水果刀，相信與案件有關。

據悉，醫護人員只在死者左背發現一處傷痕，與自殺造成的傷勢不同，遂通知警方，男子向警方承認懷疑妻子出軌，遂用刀傷害她。警方事後封鎖11樓案發單位及對開走廊，探員及鑑證人員先後到場蒐證，拍照存檔。

街坊稱夫疑心重 近日傳爭執聲

街坊雲姐向記者表示，與案中死者阿玲認識多年，因她10多年前來港初期，曾一同在酒樓共事，加上同樣居於南山邨，間中亦會與夫婦兩人打麻將，曾有雀友指其夫疑心重，間中會在單位門外窺探她是否在打麻將。昨午看到新聞得悉南樂樓11樓發生謀殺案，事主年齡跟阿玲一樣，電話亦無法與她聯絡。雲姐續說，「咁後生靚女走咗好可惜」，指阿玲為幫補家計，做過多份兼職散工，如菜檔、內衣店等，為人勤力及顧家，對阿玲突然離世感心痛。

事後到場了解的深水埗區議員譚國僑稱，案發的300餘呎單位原本有8人居住，包括羅一家四口、羅兄及其父母等，其後因擠迫問題，兄嫂之間發生爭執，羅兄與父母等4人於2012年獲分戶遷往另一單位。譚國僑引述街坊稱，該單位近日曾傳出爭執聲，原因未明。

社工：年紀差異溝通易出事 宜早求助

社總綜合家庭服務關注組召集人吳雄暉指出，如兩夫妻年紀相差太大，興趣、需要各有不同，溝通容易出現問題，加上早年結婚者甚少接受婚前輔導。吳指出，如夫婦與對方親戚有爭執，亦會令夫妻關係緊張，令雙方情緒承受一定壓力。吳又指出，夫妻感情問題以第三者問題最棘手，因涉及的人較多，若出現問題應及早找社工及雙方均信任的人傾訴，尋找大家都接受的解決方案。

相關字詞﹕一刀奪命 南山邨 倫常命案

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