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凱詩回應消委譴責︰少數前線員工疏忽

【明報專訊】消費者委員會本周一（26日）點名譴責凱詩美容集團以不良銷售手法經營，指在3年內收到82宗有關凱詩的投訴，涉逾200萬元。該集團昨召開記者會，但不設提問環節。集團稱，公司深信每名客戶完全自願購買服務或產品，對於消委會的批評，公司不排除少數前線員工有疏忽，向受影響者道歉，並樂意逐一洽談達至雙方滿意方案。

凱詩客戶服務總監鄭嘉儀昨表示，公司對員工操守有嚴格要求及訓練，絕不容許員工向客戶高壓硬銷及以利誘或誤導方式完成客戶訂單。公司深信每位客戶是在完全自願情况下購買服務或產品。對於消委會點名譴責一事，公司不排除有少數前線員工於銷售過程及處理投訴時有疏忽，對於未能有效解決個別訴求深表歉意。

稱深信每名客戶完全自願

鄭嘉儀又說，就消委會提及的投訴，公司樂意逐一洽談以達雙方滿意方案，公司對受影響客戶及市民帶來之不便道歉。公司會安排人手跟進，積極配合消委會的查詢及提交書面解釋。對於有否擅自使用客戶信用卡購買療程及會否退款等問題，鄭嘉儀未有回應，只微微鞠躬後離去。相關職員稱，部分個案已交由律師處理，着記者以電郵查詢，公司在諮詢法律意見後會有回應。本報昨以電郵查詢，凱詩截稿前未有回覆。

消委會昨回應稱，點名後，凱詩代表曾聯絡消委會，消委會再次敦促凱詩嚴肅處理所有投訴個案。消委會強調，作為負責任的商戶必須汲取教訓，全面檢討內部運作和投訴機制，避免同類事件發生，希望業界引以為鑑。

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