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文健鋒 電競新世代

港聞二

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專欄：電子競技日新月異 盼與讀者續交流 ／文：文健鋒

這大半年一直透過專欄以筆與大家溝通，除了跟大家談及電子競技的行業概况，或一些舉辦活動經驗和有趣經歷，甚或我自己的一些獨特見解，早前更受香港大學信興學院的邀請到高桌晚餐作分享。事實上這個專欄讓我與公眾之間的連結更深，加上同事們最近馬不停蹄到不同專上學院執教電子競技的課程，有些教授與及同學也會問起這個專欄的內容，證明這短短的一篇文字確實起到了正面作用。這的確是一件幸事，原本專欄缺乏的互動性也因此而圓滿。

天下無不散之筵席

接下這個專欄前我常常想，要每星期探討一個題目並且在有限度的文字下能否保持內容的同時，還能帶給讀者更多額外的知識。而事實上我總是有說不完的話題，讓我更感受到電子競技每天都在改變，我也從每天的變化當中學習並且適應，這也是現代人需要具備的基本條件。如果能以敏銳的思維抓住更多線索則更能成功，這也是我為人的哲學。雖然這樣說確實不合乎作為創意人破舊立新的說法，但天下無不散之筵席，今期將是「電競新世代」的最後一期，說有感傷之情倒是虛偽，唯獨不捨以這個平台繼續與大家交流，希望日後有讀者在公眾場合，以朋友的身分能與我繼續交流，結下另一個緣份。

作者 環球電競行政總裁 文健鋒

[文健鋒 電競新世代]

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