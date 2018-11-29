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機械人巡機場 監察室溫Wi-Fi信號

機場近年積極智能化，如以物聯網（IoT）技術優化管理。機場管理局計劃明年擴大多項IoT應用以落實「智慧機場」，包括增設10部巡邏機械人，在兩座客運大樓內測室溫及Wi-Fi信號等，以便即時調節或維修；另機場飛行區亦試行偵測系統，可追蹤行李拖車方便調配，增加運送效率，免乘客呆等。

本地研發 明年增10部

機管局昨起一連兩日於會展舉行科技創新研討會暨展覽會。智能機場總經理歐陽顯宏表示，旅客逗留客運大樓時，對室溫是否舒適亦有要求。不過，大樓範圍廣闊，多人聚集的地方或較熱，空調系統雖是中央調節，但要監測個別地方室溫，機械人較真人有效率。有見及此，機場在年中引入1部機械人，在大樓禁區或辦理登機地方「巡邏」，除測溫外，亦可感應燈光光暗，而機身亦設鏡頭，可檢查航班提示牌有否損壞。

「巡邏機械人」由本地初創公司Teksbotics研發，公司聯席董事張福修說，機械人充電後可持續運行8小時，而高度設於1.1米，是為免讓幼兒易爬上機身，又能自動「避人」或障礙物。

系統偵測行李拖車便調配

「等行李」是不少旅客下機後的「頭痛位」。機場去年推出「行李通」行李掛牌，讓旅客可掌握等候時間，而機管局亦主動出擊，從管理入手解決「痛點」，由中文大學亞洲供應鏈及物流研究所研發出一套物聯網系統，能偵測飛行區的行李拖車，機場人員可按不同飛機升降，實時調派行李車增加效率，歐陽顯宏說，盼系統可與「行李通」掛牌相輔相成，「盡量讓每個旅客最快20分鐘，最遲不多於40分鐘拿到行李」。有關系統料年底完成測試，若數據理想，最快可明年推出。

另外，機場「航天城」項目料2023至2027年分階段落成，機管局亦提供地理和建築數據，讓科學園公司Chain Technology轉化為4D立體模型，機管局工程及科技執行總監關景輝說，「工程設計團隊可親身『走入』設計，體驗旅客所感」，令設計時可更貼心。

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