加迪奧：現金禮盒圖行賄

為維持與乍得友好 沒阻止事件

加迪奧庭上透露，他於2014年9月認識何志平，同年12月安排何志平與乍得總統會面。雖然沒有親眼見到禮盒，但知悉200萬現金禮盒一事後，他感到震驚（surprised and shocked）。他續稱，當時覺得讓華信能源公司與乍得總統會面是很錯的事。

控方追問加迪奧為何繼續讓事情發生，加迪奧解釋，乍得於非洲多國扮演策略性伙伴角色，曾對抗伊斯蘭國、阿爾蓋達及博科聖地。他希望透過華信與乍得合作，讓塞內加爾與乍得建立良好關係。何志平其後又給他40萬美元酬勞，他視作補償。加迪奧供辭約長18分鐘，法官宣布散庭，今日繼續作供。

控方昨傳召的第二名證人為中華能源基金會前職員朱為文（David Riccardi-Zhu）。朱為文供稱，其主要職責是為基金會撰寫新聞稿。控方律師追問，若何志平透過基金會向烏干達捐款，按常理會否撰寫新聞稿。朱為文回答「會」。其後，控方着他閱讀一封「中華能源基金會成員到訪烏干達」新聞稿，朱回答該稿中「找不到捐款（donation）詞彙」。