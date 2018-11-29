聯大前主席拉線 何志平結交能源巨頭 耶雷米奇智庫收華信百萬美元

明報特約記者 黄靖凝

明報記者 畢嘉敏 紐約——香港連線報道

第二日聆訊控方傳召3名證人，依次是耶雷米奇、中華能源基金會前職員朱為文及塞內加爾前外長加迪奧。在今日的第3日聆訊，控方料只傳召昨作供未完的加迪奧繼續作供。

何志平安排博鰲演講

2012至13年度出任聯合國大會主席的耶雷米奇，是控方首名傳召的證人，作供過程長達3小時。他透露，2012年首次認識何志平，此後到中國出差3次，獲何志平安排到海南博鰲亞洲論壇演講。何志平又透過耶雷米奇的哈佛大學朋友，認識墨西哥能源巨頭Pemex公司。

控方證據顯示，何志平非尋求「小生意」。耶雷米奇供稱，他曾向何志平介紹一名能源公司生意人Noel Thompson。惟耶雷米奇指，「7000萬美元（投資額）是小數目」，不符華信能源公司標準。控方引述另一封於2014年電郵，何志平與墨西哥公司討論的投資額高達5至8億美元。

受聘華信任顧問

耶雷米奇於2013年離任聯合國後，與何志平變成熟人（close acquaintance）。他不單以每年33.3萬美元受聘為華信能源公司顧問，其於塞爾維亞創立的智庫（CIRSD）亦獲華信捐款100萬美元。

耶雷米奇強調，自己並不認識乍得總統，亦不清楚何志平跨國生意的談判結果。但控方證據顯示，耶雷米奇充當中間人角色，向何志平介紹塞內加爾前外長加迪奧和烏干達外長庫泰薩，最終促成與非洲兩國高官會面。

Pemex行政總裁曾被指收賄

翻查資料，中國華信曾在2013年出新聞稿，提到華信總裁陳秋途應Pemex邀請，帶隊到墨西哥首都墨西哥城，與Pemex時任行政總裁Emilio Lozoya會面，討論兩公司合作，何志平亦有出席該會面。巴西傳媒去年曾報道，Emilio Lozoya涉嫌在2012年收取一間巴西公司10億美元賄款，但Emilio Lozoya其後否認有關報道。

至於能源公司商人Noel Thompson，資料顯示他曾是自由摔跤運動員，曾帶領美國女子自由摔跤隊出戰2016年巴西里約奧運，摘下53公斤級組別冠軍，現為國際投資公司的行政總裁，涉足能源、外匯等生意。