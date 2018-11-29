逾千違例招牌未清拆 最長拖延12年

靠巡查找尋 問題招牌銳減八成

目前全港約有12萬個招牌。為識別危險、棄置或正在施工的違例招牌（目標招牌），屋宇署會定期巡查。審計署發現，屋宇署在定期巡查所發現的目標招牌持續減少，由2015年的272個大減至去年60個，減幅近八成。審計署今年6月在油尖旺區實地視察一天，就已發現35個懷疑目標招牌，經屋宇署確認有25個是目標招牌，包括6個可構成危險的招牌，但屋宇署在審計署轉介前，對這些招牌並不知情，也無採取執法行動。

審計署亦發現，屋宇署向違規招牌發出拆除通知或清拆令後，長時間未獲遵從；截至今年4月，屋宇署仍有1414份涉及違規招牌的清拆令仍未完成，其中逾四成（598份）清拆令發出時間逾1年至12年，遠超清拆令訂明的60天期限。

清拆令限60日要拆

其中一個案，屋宇署於2006年3月接獲舉報，指懷疑有人在佐敦一幢樓宇僭建，同年5月再接舉報，指該處涉建造兩個違例招牌，署方同年9月發清拆令，但將清拆令送至該處業主，而非豎設招牌或藉招牌收取租金的人。2008年8月，署方中止法律行動；至2015年，署方發現該兩個招牌雖被拆除，但仍剩下棄置金屬支架，至今年仍未清拆，即歷時12年未解決。

審計署發現，過去兩年屋宇署轉介至轄下法律事務組的214份不遵從清拆令個案，有逾六成是清拆令發出逾1年後才獲轉介。

至於涉及招牌的拆除通知方面，審計署發現截至今年4月，仍有425份拆除通知未獲遵從，當中逾半（247份）發出超過6至22個月，遠超訂明的14日時限。

審計署促請屋宇署加強行動及檢視工作成效，確保適時對危險或違例招牌執法，並檢控未遵從清拆令的個案。屋宇署同意審計署建議。