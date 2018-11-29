食安測試不合格結果 最長88日始公布

審計促加快程序 食環：採必要措施

根據食安中心紀錄，去年的食物投訴和食物監察計劃項目中，有106宗個案的食物樣本測試結果不合格。審計署發現，食安中心公布相關結果（即發新聞公布或食物警報）需時甚久，106個案中有4宗處理時間逾60天，最長達88天。

其中一個案指出，食安中心去年9月4日，牛頭角街市一攤檔抽取白菜乾監察樣本作測試，惟同月6日至22日期間化驗所儀器失靈，測試遂定於10月底。至11月30日，化驗結果指該樣本含有禁止用於食物的化學物質蘇丹紅，食安中心翌日發新聞公報。審計署指出，上述個案處理時間長達87天，經歷「頗長時間」後，涉事問題食物已售罄，或已被食用。

另一個案指出，該中心接獲某街市攤檔出售的奄仔蟹的食物投訴，並於2016年12月15日從攤檔抽取樣本。同月30日，化驗結果顯示該樣本含有一種法例禁止的獸藥，但中心到2017年2月10日才發新聞公布，拖延了42天，惟中心紀錄並未註明拖延原因。

食環署回應指出，食安中心會監察抽取食物樣本至公布不合格測試結果的時間，會採取必要措施，將所需時間減至最少。該署稱一般而言在確認不合格結果後不久，通常24小時內便會公布。

承辦商調查進度遠遜要求 食安：制措施監察

另外，食安中心不時做食物消費量調查，以收集食物數據及評估食物安全風險。去年5月，該中心委聘承辦商做第二次全港食物消費量調查，目標2020年5月完成，合約價格為390萬元，但審計署發現該項調查進度遠低於要求。同時，承辦商提供的服務時數不足，首15周只提供1313小時服務，較規定的3150小時少58%。

審計署指出，食環署應密切監察調查進度及承辦商表現，以確保如期完成調查。食安中心表示，已制定額外監察措施，要求承辦商提交每周進度報告，並要求承辦商立即採取補救措施。