32台逾半時間播「雜項內容」 包括定格風景

港台電視31是播放綜合節目，每天上午6時半至凌晨1時半運作；港台電視32則是直播頻道，每天上午8時半至凌晨1時半運作，其餘時間為非運作時段，會播放雜項內容。2017/18年度港台電視31及32分別有20.8%（1825小時）和53.1%（4655小時）的總播放時間用作播放雜項內容。

重播時數3年翻倍 有節目半年播5次

報告又指出，港台電視31重播節目播放時數，由2014/15年度的2358小時，增至2017/18年度的4877小時，增幅為107%，但首播節目總播放時數只有4%增幅，由1349小時增至1409小時，並指某些節目常重播，如一個25分鐘的音樂節目，6個月內重播5次。

31台明年24小時播 停播雜項

審計署認為，港台需增加首播節目時數、豐富雜項內容、減少非運作時數，以提升頻道吸引力。廣播處長同意港台2018年度起增加首播節目時數，制定重播節目策略；另港台電視31明年4月起將24小時播放並停止播放雜項內容。

另外，報告指港台網站「rthk.hk」的每天瀏覽次數有下跌趨勢，較多人改用港台流動應用程式，網站每天網頁瀏覽次數由2015年4月510萬次跌至今年6月280萬次，減幅達45%，未達服務表現目標，建議港台密切留意網站使用量，採取措施提升新媒體平台的質素及使用量。廣播處長表示同意。