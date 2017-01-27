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教育電視每小時成本逾150萬 10年翻倍 港台稱因高清加動畫 廣播處長承諾跟進

【明報專訊】審計署就香港電台提供的廣播節目發表審計報告，其中指出學校教育電視（etv）節目製作成本在過去10個年度大幅增加，每小時成本由2008/09年度的77萬元，大幅增至2017/18年度的158萬元，增幅達105%。審計署認為，有關製作成本頗高，港台需採取行動予以遏制。審計署亦發現，港台電視31/31A收視率偏低，今年首半年每月平均收視率為0.1點，即6400觀眾收看。對於審計報告批評，廣播處長表示跟進。

明報記者

審計署昨日發表71號報告書，除港台節目外，亦就食物安全管理、屋宇署招牌管理等作衡工量值報告（詳見另稿）。

貴綜合節目近4倍 12/13年度增幅最大

報告指出，港台為教育局製作的學校教育電視節目成本頗高。2017/18年度每小時製作成本為158萬元，較2008/09年度77萬元飈升逾一倍。審計署指出，2017/18年度公共事務及綜合電視節目每小時成本是33萬元，相比之下教育電視製作成本是其4.79倍。過去10個年度，以2012/13年度製作成本增幅最明顯，由前一年的55萬元增至136萬元。審計報告引述港台於2014及2017年回應立法會時答覆，學校教育電視節目會邀請非專業藝人的學生參與，製作時間遠多於一般電視製作；節目亦加入動畫及歌曲，以及邁向高清製作，以致成本增加。

審計署指出，節目邁向高清製作對公共事務及綜合電視節目影響不大，2012/13年度節目成本僅由前一年的40萬元升至46萬元，該署認為港台需採取適當行動遏制成本。廣播處長指出，教育電視節目屬教育局的政策職責範圍，會與教育局跟進。

《點五步》導演：好充足預算

拍過電影《點五步》的新晉導演陳志發接受本報查詢時表示，以158萬元製作1小時的教育電視節目屬高昂，他對此感到驚訝，形容是「好充足的預算」。

31台收視0.1點 促查原因

另外，審計報告指出，港台電視31/31A的收視率偏低，今年首6個月平均收視率為0.1點，即6400名觀眾，最低及最高點介乎低於0.05點至2.2點，即不足3200名至140,800名觀眾。即使是晚上6時至午夜的黃金時段，每小時最低及最高收視率亦只介乎低於0.05點至0.9點。審計署認為港台需查明收視偏低原因，採取措施以提升節目受歡迎程度，尤其以流行節目做定位的節目。廣播處長同意建議，稱港台會跟進及加強推廣和宣傳節目。

資料顯示，港台2016年4月起接管亞洲電視兩條模擬頻道，政府向港台的實際撥款由2015/16年度8.409億元增至2016/17年度9.854億元，按年升約17.2%。2018/19年度港台總開支預算則為10.125億元。

（審計報告）

相關字詞﹕審計署 香港電台 港台電視 審計報告

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