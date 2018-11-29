港聞

港聞一

下一篇 上一篇

禁歧視母乳餵哺 下月修例立會首讀

【明報專訊】政制及內地事務局向立法會提交《2018年歧視法例（雜項修訂）條例草案》文件，將修訂《性別歧視條例》，立法保障餵哺母乳婦女免受直接或間接歧視，但不要求公司向授乳婦女提供授乳時段或設施。政府明天（30日）刊登憲報，下月中提交立法會首讀。

文件指，持份者和社會人士就建議8項涉及修訂《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》達成共識，其中在《性別歧視條例》中，建議訂明任何人如基於某婦女餵哺母乳而直接及間接歧視，即屬違法；直接歧視指一個人予授乳婦女的待遇，差於其他沒有授乳的人；而一個人如對所有人施加一視同仁的要求或條件，但有關要求或條件卻令授乳婦女受到有區別的影響，便屬間接歧視。

倡定義涵蓋集乳授乳

當局指《條例草案》不對任何人施加正面的責任，要求他們為授乳婦女提供合理遷就，如提供授乳時段或設施；建議餵哺母乳定義涵蓋包括集乳和授乳母親；又稱為協助順利推行母乳餵哺的擬議立法措施，有關修訂將於《條例》刊憲後12個月開始實施。

香港母乳育嬰協會前主席梁凱庭指出，政府修例是踏出很好的第一步，盼可引起社會更多討論母乳餵哺，不過認為修例防歧視，效用未算很直接，盼未來爭取更實際的措施助授乳婦女，如要求公司為8小時工作婦女提供兩次餵哺母乳時段，為她們安排合適空間。

平機會指出，一直只可將有關歧視餵哺母乳的投訴視作家庭崗位歧視投訴處理，相信通過修例，可消除現時的歧視情况及改變市民對餵哺母乳、懷孕女性和在職母親的負面看法。

相關字詞﹕母親 立法會 母乳餵哺

上 / 下一篇新聞

賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任
賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任
去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言
去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言
同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明
同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明
內地律師：罰則不清難震懾
內地律師：罰則不清難震懾
逾百傳媒採訪 提問要寫紙
逾百傳媒採訪 提問要寫紙
選舉主任再提問 朱凱廸質疑越權
選舉主任再提問 朱凱廸質疑越權
余若薇憂本土派拒投 梁國雄補選恐敗
余若薇憂本土派拒投 梁國雄補選恐敗
教育電視每小時成本逾150萬 10年翻倍 港台稱因高清加動畫 廣播處長承諾跟進
教育電視每小時成本逾150萬 10年翻倍 港台稱因高清加動畫 廣播處長承諾跟進
32台逾半時間播「雜項內容」 包括定格風景
32台逾半時間播「雜項內容」 包括定格風景
食安測試不合格結果 最長88日始公布
食安測試不合格結果 最長88日始公布
逾千違例招牌未清拆 最長拖延12年
逾千違例招牌未清拆 最長拖延12年
康署場地「引路帶」滑 屢致跣倒 改觸覺磚
康署場地「引路帶」滑 屢致跣倒 改觸覺磚
聯大前主席拉線 何志平結交能源巨頭 耶雷米奇智庫收華信百萬美元
聯大前主席拉線 何志平結交能源巨頭 耶雷米奇智庫收華信百萬美元
加迪奧：現金禮盒圖行賄
加迪奧：現金禮盒圖行賄
機械人巡機場 監察室溫Wi-Fi信號
機械人巡機場 監察室溫Wi-Fi信號
專欄：電子競技日新月異 盼與讀者續交流 ／文：文健鋒
專欄：電子競技日新月異 盼與讀者續交流 ／文：文健鋒
凱詩回應消委譴責︰少數前線員工疏忽
凱詩回應消委譴責︰少數前線員工疏忽
安諮會：山竹過後 大亞灣核電站「絲毫無損」
安諮會：山竹過後 大亞灣核電站「絲毫無損」
感情糾紛 夫涉一刀殺妻 報案稱妻自殺 醫護發現背傷揭發
感情糾紛 夫涉一刀殺妻 報案稱妻自殺 醫護發現背傷揭發
拍賣網放租七人車 車主被捕
拍賣網放租七人車 車主被捕
休班警長偷拍裙底囚兩月
休班警長偷拍裙底囚兩月
紅磡站月台層板有第4種設計 同沒屋署審批 禮頓：改設計後出問題要再改
紅磡站月台層板有第4種設計 同沒屋署審批 禮頓：改設計後出問題要再改
建制泛民聯手阻沙嶺廚餘廠撥款 質疑24.5億造價過高 張宇人中止議案通過
建制泛民聯手阻沙嶺廚餘廠撥款 質疑24.5億造價過高 張宇人中止議案通過
政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後
政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後
暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免
暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免
佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散
佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散
稱示威者阻救護車 自己被罵「黑警」
稱示威者阻救護車 自己被罵「黑警」
私家車失控墜坡 司機被困
私家車失控墜坡 司機被困
DQ案上訴 李柱銘：罰紅牌應先警告
DQ案上訴 李柱銘：罰紅牌應先警告
尊子漫畫
尊子漫畫
集各地18件光影展品 燈影節LED頭顱發光白馬 最啱打卡
集各地18件光影展品 燈影節LED頭顱發光白馬 最啱打卡
「突破界限」 陳凱欣誤帶家人入禁區影相
「突破界限」 陳凱欣誤帶家人入禁區影相
換器官康復者2月踩單車馬拉松
換器官康復者2月踩單車馬拉松
解放軍清塌樹惹疑慮 李家超：阻做義工 匪夷所思
解放軍清塌樹惹疑慮 李家超：阻做義工 匪夷所思
捐千萬予公益金 長實獲慈善家大獎
捐千萬予公益金 長實獲慈善家大獎