禁歧視母乳餵哺 下月修例立會首讀

文件指，持份者和社會人士就建議8項涉及修訂《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》達成共識，其中在《性別歧視條例》中，建議訂明任何人如基於某婦女餵哺母乳而直接及間接歧視，即屬違法；直接歧視指一個人予授乳婦女的待遇，差於其他沒有授乳的人；而一個人如對所有人施加一視同仁的要求或條件，但有關要求或條件卻令授乳婦女受到有區別的影響，便屬間接歧視。

倡定義涵蓋集乳授乳

當局指《條例草案》不對任何人施加正面的責任，要求他們為授乳婦女提供合理遷就，如提供授乳時段或設施；建議餵哺母乳定義涵蓋包括集乳和授乳母親；又稱為協助順利推行母乳餵哺的擬議立法措施，有關修訂將於《條例》刊憲後12個月開始實施。

香港母乳育嬰協會前主席梁凱庭指出，政府修例是踏出很好的第一步，盼可引起社會更多討論母乳餵哺，不過認為修例防歧視，效用未算很直接，盼未來爭取更實際的措施助授乳婦女，如要求公司為8小時工作婦女提供兩次餵哺母乳時段，為她們安排合適空間。

平機會指出，一直只可將有關歧視餵哺母乳的投訴視作家庭崗位歧視投訴處理，相信通過修例，可消除現時的歧視情况及改變市民對餵哺母乳、懷孕女性和在職母親的負面看法。