余若薇憂本土派拒投 梁國雄補選恐敗

指梁國雄已不受控制

余若薇昨引述在九西補選落敗的李卓人指出，應與本土溝通，余亦相信若青年新政前成員、黃埔西區議員鄺葆賢願落力支持李卓人，相信結果會有不同。她稱親本土派的梁天琦在2016年新東補選獲逾6萬票，憂慮若這批選民不投票，泛民仍會落敗。余又指梁國雄已「不受控制」，她舉例上周五（23日）工黨召開告急記招，梁國雄卻表明不應告急，「全部人希望團結一致、一個信息，他卻有自己的信息」。

陳凱欣宣誓就任

另外，立法會議員陳凱欣昨順利宣誓，她過往曾稱訪問香港民族黨（已被取締）召集人陳浩天如同提供平台予人宣揚港獨，有傳媒在她會見記者時關注，不少記者均曾訪問陳浩天，此舉是否不當或違反《基本法》。陳凱欣回應指出，港獨只會破壞感情、製造不必要矛盾及分裂，故她認為港獨不應有任何空間，但香港仍有新聞自由，她認為傳媒有足夠空間報道港獨新聞。

陳凱欣宣誓期間略顯緊張，三度讀出「中華人民共和國」及「香港特別行政區」之間均稍作停頓，讀畢誓辭後建制派議員拍枱示好，她步回座位時亦與多名議員握手擁抱。