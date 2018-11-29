港聞

港聞一

下一篇 上一篇

余若薇憂本土派拒投 梁國雄補選恐敗

【明報專訊】立法會九西補選剛過，社民連梁國雄的宣誓案上訴昨亦開審，他曾聲言若新東舉行補選將會披甲出戰，然而公民黨執委余若薇昨在網台D100的節目表示，憂慮若曾投票予本土民主前線前發言人梁天琦的6萬名選民，因不滿意「老泛民」或梁國雄，如梁國雄出選，這批選民在未來補選中拒絕投票，「相信新東補選亦會落敗」。

指梁國雄已不受控制

余若薇昨引述在九西補選落敗的李卓人指出，應與本土溝通，余亦相信若青年新政前成員、黃埔西區議員鄺葆賢願落力支持李卓人，相信結果會有不同。她稱親本土派的梁天琦在2016年新東補選獲逾6萬票，憂慮若這批選民不投票，泛民仍會落敗。余又指梁國雄已「不受控制」，她舉例上周五（23日）工黨召開告急記招，梁國雄卻表明不應告急，「全部人希望團結一致、一個信息，他卻有自己的信息」。

陳凱欣宣誓就任

另外，立法會議員陳凱欣昨順利宣誓，她過往曾稱訪問香港民族黨（已被取締）召集人陳浩天如同提供平台予人宣揚港獨，有傳媒在她會見記者時關注，不少記者均曾訪問陳浩天，此舉是否不當或違反《基本法》。陳凱欣回應指出，港獨只會破壞感情、製造不必要矛盾及分裂，故她認為港獨不應有任何空間，但香港仍有新聞自由，她認為傳媒有足夠空間報道港獨新聞。

陳凱欣宣誓期間略顯緊張，三度讀出「中華人民共和國」及「香港特別行政區」之間均稍作停頓，讀畢誓辭後建制派議員拍枱示好，她步回座位時亦與多名議員握手擁抱。

相關字詞﹕新聞自由 香港民族黨 九西補選 陳浩天 民族黨 陳凱欣 港獨 立法會

上 / 下一篇新聞

賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任
賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任
去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言
去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言
同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明
同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明
內地律師：罰則不清難震懾
內地律師：罰則不清難震懾
逾百傳媒採訪 提問要寫紙
逾百傳媒採訪 提問要寫紙
選舉主任再提問 朱凱廸質疑越權
選舉主任再提問 朱凱廸質疑越權
禁歧視母乳餵哺 下月修例立會首讀
禁歧視母乳餵哺 下月修例立會首讀
教育電視每小時成本逾150萬 10年翻倍 港台稱因高清加動畫 廣播處長承諾跟進
教育電視每小時成本逾150萬 10年翻倍 港台稱因高清加動畫 廣播處長承諾跟進
32台逾半時間播「雜項內容」 包括定格風景
32台逾半時間播「雜項內容」 包括定格風景
食安測試不合格結果 最長88日始公布
食安測試不合格結果 最長88日始公布
逾千違例招牌未清拆 最長拖延12年
逾千違例招牌未清拆 最長拖延12年
康署場地「引路帶」滑 屢致跣倒 改觸覺磚
康署場地「引路帶」滑 屢致跣倒 改觸覺磚
聯大前主席拉線 何志平結交能源巨頭 耶雷米奇智庫收華信百萬美元
聯大前主席拉線 何志平結交能源巨頭 耶雷米奇智庫收華信百萬美元
加迪奧：現金禮盒圖行賄
加迪奧：現金禮盒圖行賄
機械人巡機場 監察室溫Wi-Fi信號
機械人巡機場 監察室溫Wi-Fi信號
專欄：電子競技日新月異 盼與讀者續交流 ／文：文健鋒
專欄：電子競技日新月異 盼與讀者續交流 ／文：文健鋒
凱詩回應消委譴責︰少數前線員工疏忽
凱詩回應消委譴責︰少數前線員工疏忽
安諮會：山竹過後 大亞灣核電站「絲毫無損」
安諮會：山竹過後 大亞灣核電站「絲毫無損」
感情糾紛 夫涉一刀殺妻 報案稱妻自殺 醫護發現背傷揭發
感情糾紛 夫涉一刀殺妻 報案稱妻自殺 醫護發現背傷揭發
拍賣網放租七人車 車主被捕
拍賣網放租七人車 車主被捕
休班警長偷拍裙底囚兩月
休班警長偷拍裙底囚兩月
紅磡站月台層板有第4種設計 同沒屋署審批 禮頓：改設計後出問題要再改
紅磡站月台層板有第4種設計 同沒屋署審批 禮頓：改設計後出問題要再改
建制泛民聯手阻沙嶺廚餘廠撥款 質疑24.5億造價過高 張宇人中止議案通過
建制泛民聯手阻沙嶺廚餘廠撥款 質疑24.5億造價過高 張宇人中止議案通過
政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後
政府擬10年建6廚餘廠 進度勢落後
暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免
暴動案選4男5女陪審團 梁天琦同學獲豁免
佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散
佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散
稱示威者阻救護車 自己被罵「黑警」
稱示威者阻救護車 自己被罵「黑警」
私家車失控墜坡 司機被困
私家車失控墜坡 司機被困
DQ案上訴 李柱銘：罰紅牌應先警告
DQ案上訴 李柱銘：罰紅牌應先警告
尊子漫畫
尊子漫畫
集各地18件光影展品 燈影節LED頭顱發光白馬 最啱打卡
集各地18件光影展品 燈影節LED頭顱發光白馬 最啱打卡
「突破界限」 陳凱欣誤帶家人入禁區影相
「突破界限」 陳凱欣誤帶家人入禁區影相
換器官康復者2月踩單車馬拉松
換器官康復者2月踩單車馬拉松
解放軍清塌樹惹疑慮 李家超：阻做義工 匪夷所思
解放軍清塌樹惹疑慮 李家超：阻做義工 匪夷所思
捐千萬予公益金 長實獲慈善家大獎
捐千萬予公益金 長實獲慈善家大獎