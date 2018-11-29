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選舉主任再提問 朱凱廸質疑越權

【明報專訊】曾提倡民主自決的立法會議員朱凱廸，上周報名參選明年初舉行的鄉郊代表選舉。選舉主任繼本周一（26日）向朱提出5條問題，要求交代港獨立場後，選舉主任昨日下午再要求朱在4小時內回覆兩條問題，要朱澄清港獨及自決立場。朱凱廸昨晚回覆，重申自己沒有主張港獨，他指鄉郊代表選舉主任並無權力提出與確保提名有效無關的問題，亦質疑選舉主任要求他明確反對甚至禁止其他參選人有港獨主張，是違反言論自由，亦超出選舉條例對參選人的要求。

選管會今晚6時將在沙田鄉議局大樓為鄉郊代表候選人抽籤，決定候選人號碼，之後舉行簡介會。根據立法會選舉經驗，報名參選者會在抽籤簡介會前，知悉自己有否被取消參選資格。

限4小時內覆兩問題

選舉主任昨午4時向朱凱廸再查詢，要求他澄清是否提倡或支持港獨是自決前途的選項，以及是否同意作為鄉郊代表選舉參選人，不能夠以任何方式主張港獨。朱凱廸在回信中表示，《鄉郊代表選舉條例》並無強制候選人實質上證明自己擁護《基本法》和效忠香港特區，即提名的有效性並不依賴候選人的實質政治信念，條例亦自然不可能賦權選舉主任作出相關提問，否則選舉主任行事的目的就是政治審查。

朱凱廸續指，鄉郊代表並非基本法第104條中列出的「行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員」；此條文的釋法內容列明，參選或出任相關公職者，須擁護基本法和效忠香港特區。

指實質政治信念非考慮因素

鄉郊代表選舉條例第24條列明，參選人須簽署聲明，示明擁護基本法和保證效忠香港特區，否則不得獲有效提名。朱凱廸在回信中表示，立法會當年訂立此條例時，未有考慮或討論過第24條下有關聲明規定的內容，背後更無任何具約束力的決定，要求鄉郊代表須擁護基本法和效忠香港特區。

朱凱廸昨早接受港台訪問，指村內議題不涉政治，批評政府「政治審查的手愈伸愈入」，反問日後學校選舉班會主席是否也要經政治審查。

基本法委員會前副主任梁愛詩昨在另一網台節目表示，基本法第104條有關宣誓條文雖不適用於鄉郊代表選舉，但她相信有現行法例處理，現階段不評論。

相關字詞﹕鄉郊代表選舉 朱凱廸

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