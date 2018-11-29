內地律師：罰則不清難震懾

【明報專訊】內地多名法律工作者表示，賀建奎可能涉及多項罪名。發起聯名譴責賀建奎的四川律師姚飛對本報稱，內地2001年頒布的《人體輔助生殖管理辦法》已禁止了相關試驗，但罰則不清，對違者不足以形成警告和震懾，但司法機關仍可介入調查，「比如，他（賀）說實驗通過了倫理審查，但醫院方面稱證書造假並報案，如果屬實，那就涉嫌偽造公司企業印章罪及提供虛假證明文件，此外，鑑於實驗的影響，也可以被控危害公共安全罪」。現時賀建奎及團隊雖未公開實驗資料，但可能還涉及「非法行醫罪」、「醫療事故罪」或「故意傷害罪」。
或涉偽造文件非法行醫
姚飛認為，因出生的基因編輯嬰兒涉及整個社會安全的問題，「建議國家層面能夠組織專家對（嬰兒）健康狀况作評估，或者跟蹤調查再作建議。但從人道主義上考量，作為自然人，她們應該有自己的選擇，但是不能危害到他人為前提」。
指「知情同意書」應判無效
上海律師丁金坤在微博撰文稱，事件中最重要的「知情同意書」約定了一系列免責責任，但依《民法總則》第153條規定，「違背公序良俗的民事法律行為無效」，所以「知情同意書」應判屬無效，而賀建奎作為相關責任人，要對已經出生的編輯基因嬰兒負責到底，不能以一紙文書逃避責任。
北京朝陽法院南磨房法庭法官裴小星則對《新京報》表示，擔心兩名「基因改造嬰兒」的未來。他指嬰兒若長大成人，必然也需面對工作生活、結婚生子等問題，因其基因特殊性，可能引發就業歧視或者婚戀歧視等問題。