內地律師：罰則不清難震懾

或涉偽造文件非法行醫

姚飛認為，因出生的基因編輯嬰兒涉及整個社會安全的問題，「建議國家層面能夠組織專家對（嬰兒）健康狀况作評估，或者跟蹤調查再作建議。但從人道主義上考量，作為自然人，她們應該有自己的選擇，但是不能危害到他人為前提」。

指「知情同意書」應判無效

上海律師丁金坤在微博撰文稱，事件中最重要的「知情同意書」約定了一系列免責責任，但依《民法總則》第153條規定，「違背公序良俗的民事法律行為無效」，所以「知情同意書」應判屬無效，而賀建奎作為相關責任人，要對已經出生的編輯基因嬰兒負責到底，不能以一紙文書逃避責任。

北京朝陽法院南磨房法庭法官裴小星則對《新京報》表示，擔心兩名「基因改造嬰兒」的未來。他指嬰兒若長大成人，必然也需面對工作生活、結婚生子等問題，因其基因特殊性，可能引發就業歧視或者婚戀歧視等問題。