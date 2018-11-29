同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明

身兼昨日峰會籌委會主席的David Baltimore，在台上形容賀建奎的做法不負責任，又指除非臨牀應用的基因編輯技術安全性在業界已取得共識和認可，否則不應這樣做，他又批評其實驗沒有醫學必要性，且過程不透明。

峰會籌委批「業界發展的倒退」

籌委之一Robin Lovell-Badge在會上與賀建奎對談後，亦形容賀沒有做到一個負責任科學家要做的事情，包括沒有確保他所做的是合法，病人是否完全知情下同意亦成疑，賀也沒有預先公布臨牀前成果，再交由監管者決定是否做下一步研究，形容「他是不小心、不謹慎的例子」，在業界發展上是倒退（a backward step）。

賀建奎今次用CRISPR-Cas9技術做胚胎基因編輯，有份發明該技術的麻省理工學院華裔教授張鋒（圖）稱，CRISPR-Cas9技術仍在改進當中，賀建奎的人體實驗不應做，若循正常道德倫理審批程序，實驗不可能發生。

張鋒：循正常審批不可能發生

港科院創院院長徐立之形容，聽完賀的演講後存有更多疑問，包括在現有多種預防嬰兒感染愛滋病毒做法的情况下，是否有必要做基因編輯，亦不肯定做法會否對基因組其他基因功能帶來影響，批評賀建奎在實驗安全上做得不夠，認為日後應考慮立例規定領牌才能做有關臨牀實驗。

徐立之：已有方法防嬰兒感染

中文大學醫學院化學病理學系主任盧煜明稱，基因編輯技術不完全成熟，直接在胎兒應用實屬過早，「用不肯定的技術改了胎兒的遺傳基因，或會影響其後代，他（賀）過了這條線，如果有監管機構因事件將規管收緊至很嚴格，未來這領域發展可能要滯後好多年」。