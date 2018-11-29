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同業紛質疑：無醫學需要 安全成疑 不透明

【明報專訊】深圳南方科技大學副教授賀建奎昨在人類基因組編輯國際峰會上表述編輯胚胎基因試驗後，多名與會學者批評和質疑其做法，包括實驗無醫學需要、安全性成疑、參與者是否足夠知情；其中與會的諾貝爾獎得主David Baltimore形容賀的做法是不負責任。

身兼昨日峰會籌委會主席的David Baltimore，在台上形容賀建奎的做法不負責任，又指除非臨牀應用的基因編輯技術安全性在業界已取得共識和認可，否則不應這樣做，他又批評其實驗沒有醫學必要性，且過程不透明。

峰會籌委批「業界發展的倒退」

籌委之一Robin Lovell-Badge在會上與賀建奎對談後，亦形容賀沒有做到一個負責任科學家要做的事情，包括沒有確保他所做的是合法，病人是否完全知情下同意亦成疑，賀也沒有預先公布臨牀前成果，再交由監管者決定是否做下一步研究，形容「他是不小心、不謹慎的例子」，在業界發展上是倒退（a backward step）。

賀建奎今次用CRISPR-Cas9技術做胚胎基因編輯，有份發明該技術的麻省理工學院華裔教授張鋒（圖）稱，CRISPR-Cas9技術仍在改進當中，賀建奎的人體實驗不應做，若循正常道德倫理審批程序，實驗不可能發生。

張鋒：循正常審批不可能發生

港科院創院院長徐立之形容，聽完賀的演講後存有更多疑問，包括在現有多種預防嬰兒感染愛滋病毒做法的情况下，是否有必要做基因編輯，亦不肯定做法會否對基因組其他基因功能帶來影響，批評賀建奎在實驗安全上做得不夠，認為日後應考慮立例規定領牌才能做有關臨牀實驗。

徐立之：已有方法防嬰兒感染

中文大學醫學院化學病理學系主任盧煜明稱，基因編輯技術不完全成熟，直接在胎兒應用實屬過早，「用不肯定的技術改了胎兒的遺傳基因，或會影響其後代，他（賀）過了這條線，如果有監管機構因事件將規管收緊至很嚴格，未來這領域發展可能要滯後好多年」。

相關字詞﹕基因改造嬰兒 盧煜明 徐立之 愛滋病 基因編輯 賀建奎

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