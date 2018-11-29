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去年9月得悉 曾勸阻不果 美研究員：「經審批」或謊言

【明報專訊】內地科學家賀建奎聲稱以基因編輯培育出愛滋病免疫嬰兒，美國研究員馬克‧德威特（Mark DeWitt，圖）接受網站訪問時稱，賀於去年9月向他透露作基因編輯嬰兒臨牀試驗，他嘗試勸阻，但賀指項目已獲批准，至今年11月初再獲賀通知試驗結果時，德威特始擔心賀一直說項目獲批准是否說謊，但認為一切已太遲。

去年1月受邀到訪實驗室

德威特現於加州大學柏克萊分校研究基因編輯治療及臨牀應用。他接受健康資訊網站STAT訪問時憶述，當初賀建奎邀約他，二人於2016年初次相見，他得知賀做人類胚胎基因編輯實驗，去年1月他再受賀邀請，飛往深圳到訪賀南方科技大學內的實驗室。

指「主意糟糕」 賀：光明正大

德威特說，事後二人以電郵和電話聯繫，他因此得知賀建奎嘗試人類胚胎基因編輯，他曾告誡賀，指這技術仍未可實際應用。去年9月，德威特收到賀的電郵，告知其項目已獲倫理審查委員會批准。德威特稱，當時曾勸阻賀，表明「這是個糟糕的主意」，賀則指這是「光明正大」。

至今年1月，二人在加大柏克萊分校見面，賀稱研究獲得機構審查委員會批准。本月初，基因編輯嬰兒出生不久，德威特又接到賀發電郵描述臨牀試驗結果，當時德威特發現內容有問題，包括沒清晰批准的文件，他開始擔心賀是否一直謊稱項目獲批准，但認為一切已經太遲。德威特在訪問形容賀建奎友好、熱心，「可能有誇大和吹噓傾向」。

候任院長捲案 城大：正了解

另一名被捲入事件的美國大學教授Michael Deem被指有份參與項目。香港城市大學回應，按照原定計劃，Deem將於明年1月到任城大工程學院院長，城大有嚴謹制度確定學術研究符合道德規範，校方正了解事件詳情。

相關字詞﹕賀建奎 基因改造 基因編輯

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