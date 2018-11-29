賀建奎現身峰會：對研究感驕傲 同場諾獎得主斥不負責任

第二屆人類基因組編輯國際峰會昨日在香港大學舉行，賀建奎按計劃發表臨牀實驗內容，全球網民都可在官網收看直播，截至昨晚10時已有超過5.7萬次瀏覽。

為會議前流出研究內容道歉

賀建奎昨午約1時開始演講，第一句就說「首先我必須道歉」，指沒有預料在這大型國際會議前流出整個研究內容，又感謝所屬大學，但指大學不知道這個實驗。

賀建奎說，透過愛滋病志願組織招募了8對「父親帶有愛滋病毒而母親沒有」的夫婦參與實驗，其間一對夫婦退出。他先透過「洗精」洗走精液的愛滋病毒，7對夫婦的受精卵樣本中有30個發展到囊胚階段，當中70%經基因編輯，用的是CRISPR-Cas9技術編輯CCR5基因，其後再做人工授孕。Lulu和Nana是實驗中第一對誕下的嬰兒，出生後健康良好，但由於現時情况，有關實驗暫停中。

實驗已暫停 會追蹤嬰兒狀况18年

賀說，未來18年會持續追蹤孖女狀况，包括血液樣本對愛滋病毒反應、恒常的身體檢查和神經系統發展，希望研究能做同行評審（peer review）後刊登。

另有「潛在懷孕」已流產

他又透露，實驗中有另一孕婦是「潛在懷孕」（potential pregnancy），被問是否「化學妊娠」（chemical pregnancy），他說是。「化學妊娠」或稱「早期流產」，是指懷孕指數β-hCG上升，但胚胎着牀後沒有成長並在懷孕早期流失。

信令孖女父母重現希望

問答環節中，有台下學者質疑有關實驗是否有醫學必要。賀建奎指自己反對以基因編輯技術做基因改進（gene enhancement），他做這個實驗，是因為愛滋病成為國際新挑戰，但現時沒有疫苗保護孩子，遇過有家庭寧將孩子交由親戚照顧防止孩子受感染。他說：「對這個實驗，我感到自豪，我感到最值得自豪（For this case, I feel proud. I feel proudest）……他們（孖女父母）曾對人生失去希望，但當知道嬰兒誕生就有這個保護，他（孖女父親）說自己會努力工作掙錢，照顧兩名女兒和妻子。」

指參與父母高學歷 有充分解釋

多名學者對參與者是否有足夠資訊作出決定抱懷疑。賀建奎交代與參與者有兩輪面談，第一次是兩小時非正式會談，第二次是由他親自接觸，將同意書逐句解釋，約花1小時10分鐘。他又認為，參與的父母都有好的學術水平，知道最新有關愛滋病的研究及治療。

被問到國際有共識不會在胎兒做基因編輯，為何選擇越界？賀建奎說，3年前曾在科學研討會上公開分享過數據並獲得回應，臨牀研究前有問過專家關於倫理和科學的意見。研究資金方面，賀指3年前開始研究時有大學支薪並有資助（funding），自己的公司則無提供資金；參與者的醫療開支由他個人支付，參與者沒有接受額外資金。被問到會否為自己的嬰兒做基因編輯，他說「如果我有需要，我會先試」。

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