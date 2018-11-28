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2018年11月28日星期三
港聞二
何志平案開審 聯國大會前主席作供 涉賄非洲高官 最高可囚85年 15人陪審團無華裔
首名控方證人曾應何邀請訪港 內地晤習近平
何志平紫衣上庭 貿發局前代表旁聽
膠袋藏兩貓棄花叢 青年遭官斥冷血囚4月
國家科技部：受精卵體外培養禁逾14天
答選舉主任 朱凱廸：不撐港獨 自決不變 批「是否撐港獨成自決選項」圖扭曲立場
104條是否適用村代表 梁美芬：有爭議空間
李卓人：民主派本土派 地區議題可合作
選舉壓力大團隊「搏命」 李曾哭兩三次
林鄭支持淨值-4 微升1點
漁護署：接食垃圾膠袋報告 特驗死因 Billy牛已病兩年 何來：覓獸醫抽垃圾未果
兩年前誤吞藥物「無得救」 放歸貝澳食垃圾更密
話你知﹕牛胃分4部分 最大容量達184升
回收商斥千萬 紙包盒回收廠料明年投產
環團回收紙包盒 七成屬維他
台食藥署檢查發現 流感疫苗現懸浮物 供港批次已打7.5萬劑
稱客患濕疹 游說買療程 凱詩美容師被指涉無牌行醫
去年80宗截聽涉法律保密資料 飈倍半
沒按圖則裝鋼筋 禮頓9月再接不合格報告
六旬胖漢跑步機暈倒危殆 在場醫輔隊急救挽命 指舒適堡無AED機
醫生籲長期病患先評估體能
佔中案警助理指揮：示威者三阻去路 感欲衝立會
涉偷拍被捕 幼園總監免職
理大後年開金融科技AI主修
戲院票務員姦新同事囚6年
改革開放40年系列：憶滬首辦國際拍賣 派員到港學寫文件 助土地改革 梁振英︰叫批租不叫賣地
過關講課 港英政治部「好奇背景」
展望‧談港人角色：港制度完善 續發揮借鑑作用
內地學者：土地財政之路走到盡頭
明年起年不逾1.5萬 公屋量料4年不達標 居屋2022年挫至1500伙
院舍增人均面積 擬設10年過渡
涉龍豐藥房連環刑毁 3漢落網
尊子漫畫
民主黨改選 卿姐出山選紀委
鄭松泰願調位 陳凱欣立會同建制一齊坐
一哥率兩副處長唱《大丈夫》
搭高鐵公幹 張建宗揀二等座
阿虫畫作周六拍賣 底價1000
聖誕團南極南美遊 盛惠30萬
黑白攝影展 說外傭故事
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【明報專訊】（請看附圖）
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