院舍增人均面積 擬設10年過渡

高度照顧院舍擬增至9.5方米

現時《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》訂明，院舍最低人均面積為6.5平方米。小組成員之一、立法會議員張超雄透露，昨日絕大部分與會者支持政府的建議，並贊成以10年為過渡期，首5年逐漸增至8平方米，之後5年逐漸增至9.5平方米。張稱，院舍業界對人均面積大小及過渡期無特別爭議，但會上有幾個小組委員質疑10年過渡期是否太長。他引述社署署長葉文娟稱，政府會再檢視過渡期的長短。

張超雄不認同政府上述建議，會上有殘疾人的家長指出，大部分殘疾院舍屬中度或低度照顧，擔心8平方米的人均面積根本不足夠。社署在會上回應稱，會再考慮有關意見。

另外，有小組成員指政府雖然有些微讓步，但其建議仍與民間提出的「8+8」方案（建議寢室及非寢室人均面積分別為8平方米）有很大距離，建議日後工作小組報告的諮詢期，需附上民間方案供公眾參考，有關要求獲葉文娟認同。小組將於明年1月再開會，並於2月「拍板」。