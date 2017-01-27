明年起年不逾1.5萬 公屋量料4年不達標 居屋2022年挫至1500伙

根據去年公布的長策報告，政府目標是未來10年需提供28萬個公營房屋單位，包括20萬公屋單位及8萬居屋等資助出售房屋，即年均提供2萬公屋及8000居屋單位。然而即使計及房協供應量，未來5年公屋量亦僅7.46萬伙，較5年內應提供10萬伙目標尚欠2.54萬伙。

料7.46萬伙公屋 2.46萬伙居屋

運房局文件顯示，2018/19至2022/23年度將有10.08萬個公營房屋單位落成，當中9.75萬個由房委會提供，包括7.29萬伙公屋及2.46萬伙居屋；房協則提供1700伙公屋及1600伙資助出售單位。

房委會未來5個年度供應的公屋單位中，以本年度最多，達2.05萬個，其後4個年度均低於1.5萬（見表）。在2022/23年度提及的最新公屋項目選址，包括白田邨第10期、鑽石山大磡村第2期、大埔第9區、青衣青鴻路及葵涌麗祖路，以大埔第9區規模最大，有6400伙。

居屋方面，以2020/21年度落成量最多，有6800伙，但至2022/23年則大跌至約1500伙，該1500伙來自鑽石山大磡村第三期及沙田安睦街兩個全新項目，分別提供900及500多個單位，其中安睦街項目鄰近港鐵石門站，毗連傑志中心，早前改劃時曾遭地區人士反對。

房委會解釋，公營房屋建屋量受各項不確定因素影響，當中大窩口道項目在法定規劃程序中受司法覆核影響，未納入未來5年建屋計劃，並稱過去8年諮詢區議會的公營房屋項目，約八成都不是「熟地」，變成「熟地」過程需時且面對不確定性。房委會亦提到正研究「組裝合成」建屋是否可行，以加快建築時間，料明年初完成研究。

柯創盛﹕公屋斷層成定局 料輪候破6年

房委會資助房屋小組成員招國偉稱，未來公營房屋供應持續低水平，情况令人擔心，要求房委會審視現有屋邨的土地用途，研究在地積比率未用盡的屋邨增建公屋的可行性。房委會委員柯創盛說，除2018/19年勉強達標外，之後4個年度的公屋供應呈「跳崖式」下降，供應斷層已成定局，料未來公屋輪候時間或突破至6年。另一名委員尹兆堅亦形容，公營房屋短缺問題已非常嚴重，促政府收回粉嶺高球場用地發展公營房屋。