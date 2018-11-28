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過關講課 港英政治部「好奇背景」

【明報專訊】在港成長、負笈英國深造的梁振英，自1978年首次到深圳講課，4年後「才學會普通話」。他說當初過關有港英政府政治部人員檢查，但沒遭港英政府針對，政府只是「覺得奇怪，（猜度北上者）是什麼背景？」

梁振英1977年從英國畢業回港後，隨中學老師首次到深圳水庫參觀畫展，「即日來回，過關人不多」。他說當時要填回鄉介紹書，並到公安派出所蓋章，北上過程中已看見市場經濟雛形：「有人駕單車接送港澳同胞，毫半子。」至1978年，在英皇書院學長、大律師陳子鈞及測量師學會創會會長簡福飴介紹下，梁於年底到深圳講課，翌年又在廖瑤珠帶領下成立「促進現代化專業人士協會」，梁振英等人便開始「有組織地」到內地講課：「交通費自己出，未有外匯券，食飯用政府發的糧票，和民眾一起排隊領餐。」

講課4年後才會普通話

他說當時過關，港方有入境處職員和政治部人員一同檢查，政治部人員「會在簿上揭揭有沒有你個名」。對於港英政府有否施壓，梁振英稱「感覺不到」，但形容港英政府對20多個專業人士在當時較辛苦的情况下放假自費到深圳，「覺得奇怪，是什麼背景？」後來隨着改革開放，更多港人到內地，慢慢變成常態。

回歸前後經常往來邊境的梁振英，現時講得一口流利普通話，他笑稱自己其實是講課近4年後才學會，「為節省翻譯時間，將3小時的稿加普通話注音，逐漸講，工多藝熟」。

（改革開放40年）

相關字詞﹕梁振英 改革開放40周年 改革開放40年

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