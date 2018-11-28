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戲院票務員姦新同事囚6年

【明報專訊】已婚戲院票務員以幫助新女同事手機充電為藉口，帶女同事到賓館，強行拉入房強姦。陪審員早前一致裁定票務員強姦罪成，法官昨判刑時斥責票務員有部署侵犯女同事，更沒使用安全套。即使其家庭將失去支柱和面臨困境，法官深表同情，但基於整體案情嚴重，終判監禁6年。

辯方為被告羅善強（34歲）求情稱，強姦過程沒有使用武力，性交過程很短，被告沒有體內射精。辯方又提到被告已婚，有兩名年幼女兒，望法庭輕判，讓被告盡早出獄照顧家庭。

高院法官彭寶琴反駁稱，即使沒有體內射精，不使用安全套也會增加女性懷孕和染上性病風險，且被告未能完事只因事主不斷反抗。被告不但強行與事主性交，又強吻和侵犯她私處，行為嚴重，加上二人相識不足3天，被告主動買戲票邀事主看戲和乘機帶對方上賓館，並非男女朋友交往一時失控的性行為，被告顯然經過部署，成加刑考慮因素。彭官斥責被告若犯案時有顧及家庭，就不會不顧後果，考慮案情嚴重，判囚6年。

控方案情指出，去年9月4日事主首天上班，被告已不斷傳短訊邀約她外出，她其後勉強答應被告一同看戲。完場後事主表示手機要充電，被告乘機邀事主到賓館及將她強姦。事主趁被告之後外出買飲品時逃離現場，遇上巡警報案求助。

【案件編號：HCCC143/18】

相關字詞﹕票務員 強姦

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