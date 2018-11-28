涉偷拍被捕 幼園總監免職

警查是否涉未成年受害者

心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（麗城）昨發聲明，指學校純屬涉案者馬祖堯的工作地點，校方已於上周五配合警方完成搜證程序，又指警方未有提及案件涉及校內學生，校方已即時解除馬祖堯一切職務，並與專家商討加強私隱保安等方案。

幼稚園昨晨如常開課。家長吳女士說，感覺校風一直不俗，亦不認識學校總監，至昨日才得悉他涉風化案被捕，稱「小朋友應該唔怕啩？老師反而應該擔心多啲」。另有不願上鏡的家長陳女士認為，事件暫時未對其子造成影響，會留意事態發展。

早前因高等法院就協和小學教師泄露試題案，裁定用自己手機通訊或拍照作案，不能控以「不誠實意圖而取用電腦」，令律政司煞停14宗同類案件，待終審法院釐清法律觀點再提告。

律師：手機案件煞停無阻拘人

律師文治正指出，目前情况或令警方執法時處於尷尬位置，由於是次案件在男疑犯家中而非公眾地方發生，「公眾地方行為不檢」罪並不適用，只能繼續沿用「不誠實使用電腦」罪拘捕疑犯，除非證實疑犯藏有兒童如廁片段，或可改以「管有兒童色情物品」罪提告。香港律師會理事熊運信認為，警方於執法過程中不會因法律觀點未釐清而受阻，只要警員主觀地認為疑犯干犯罪行，已可行使拘捕權。