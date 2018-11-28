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佔中案警助理指揮：示威者三阻去路 感欲衝立會

【明報專訊】戴耀廷、陳健民和朱耀明等9名佔領運動參與者，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件昨續審。時任中區助理指揮官林鴻釧供稱，他於2014年9月27日凌晨，曾被示威者3次攔阻去路，更一度感覺示威者想衝進立法會，而前往協助正被示威者包圍的同袍時，也遭擋路而未能穿過人群。

控方昨傳召時任中區助理指揮官林鴻釧作供。林供稱，2014年9月27日凌晨時分，他分別於添美道和夏慤道交界、立法會公眾活動區一帶，以及添美道「大台」附近，被數十名示威者舉起雙手阻擋去路，更曾目睹20至30人一度走向立法會的玻璃門，令他「第一時間感覺他們可能想衝進立法會」，遂要求警員在玻璃門前組成防線，並要求增援，示威者在防線前走來走去和指罵警員，人數一度達100。

林又稱，收到指揮中心通知，稱重案組警員在添美道大台拘捕一人時遭示威者包圍，故他與30多名警員前往協助，其間遭50至60名示威者擋路及大力撞向警員，大部分警員最終未能穿過人群。

消防：促讓路未理 車遲8分鐘

另一證人警員羅守忠供述，同年9月28日下午3時，在分域碼頭街「發覺有大班人四方八面湧出馬路」，當時人數超過100並陸續增加。而時任高級消防隊長唐偉東則供稱，當日下午約4時，消防局接報金鐘海富中心一座有多人受傷，消防車駛至演藝學院一帶時，因多人聚集在行車線而未能通過，人數超過1000，更有人取出鐵馬封鎖。他曾搖下車窗要求在場者讓路，但對方無這樣做，結果較平常車程6分鐘遲了8分鐘。

朱曾與警協調 商10月初集會

辯方盤問時曾提及，朱耀明同年9月18日曾知會警方，將於10月1至3日在中環舉行5000至5萬人公眾集會，並向時任中區助理指揮官黃基偉展示，朱於同月25日與警方舉行協調會議的紀錄。文件顯示，當遮打道行人區於10月2日凌晨零時開放作交通用途時，集會組織者將鼓勵參加者離開馬路，當日凌晨零時至早上7時亦不會有活動。黃稱相信下屬曾提及該會議，但自己印象模糊，亦無參與會議。

9名被告為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，聆訊今續。

【案件編號：DCCC 480/17】

相關字詞﹕朱耀明 黃基偉 唐偉東 羅守忠 林鴻釧 佔中9人案

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