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六旬胖漢跑步機暈倒危殆 在場醫輔隊急救挽命 指舒適堡無AED機

【明報專訊】一名身體肥胖的六旬男子於健身中心使用跑步機時突然暈倒，一度沒有呼吸及脈搏，幸當時一名醫療輔助隊沙展在場，即時為事主做心肺復蘇及人工呼吸，事主送院搶救後恢復清醒，至昨晚情况危殆。但該名沙展指出，健身室未有提供體外心臟去顫器（AED機）協助急救。

事主糖尿高血壓 一度沒呼吸

事發昨早8時許，61歲黃姓男子偕友人到荔枝角長沙灣廣場一期10樓舒適堡健身中心健身，其間事主於跑步機跑步時突然暈倒，昏迷不醒，職員見狀報警將其送院，至昨晚情况危殆。據悉，黃本身有糖尿病及高血壓。涉事跑步機暫時停用，警方在現場調查。本報昨向涉事的舒適堡健身中心查詢，至截稿前未有回覆。

事主暈倒期間，醫療輔助隊沙展陳先生亦在健身中心運動，「我做運動期間聽到背後『嘭』一聲巨響，轉過頭來就見有人伏在跑步機上」。陳形容，當時事主的頭部壓在跑步機輸送帶上，身體伏在跑步機外。陳形容事主身形肥胖，估計有200磅，而且全身濕透，料曾十分劇烈跑步。

施救者：職員只提供急救箱

陳與另一名健身者將事主抬到地面，發現事主已陷入昏迷，即時知會職員報警，同時發覺事主的頸動脈脈搏很微弱，「摸多兩摸無埋脈搏」，遂為事主做心肺復蘇法。急救幾分鐘後，有另一名健身者前來協助，其後陳亦為事主做人工呼吸，惟情况一直未有好轉。

陳為事主急救期間，曾高呼着職員取「AED機」協助急救，「他們只能提供普通急救箱，裏面就是敷料藥水等物品」。陳對健身中心未能提供AED機感到無奈，只能繼續人手做心肺復蘇，其後消防及救護人員到場，為事主急救，陳在遠處見到事主被電擊後仍沒有反應。

陳已在醫療輔助隊服務17年，是一名沙展級電單車救護員，其正職為一名建築供應商公司營業員。近月消防處以「任何人」宣傳急救知識及課程，陳希望做到全民皆認識心肺復蘇法，以及AED機普及化。

兩分店職員稱不知AED機

截至今年10月，康文署轄下場所包括體育館、運動場、 足球場等，共有488部AED機。本報昨以顧客身分向本港3間連鎖健身中心查詢，舒適堡中環分店職員稱沒有AED機，旺角及尖沙嘴分店職員均表示不知什麼是AED機。至於Pure Fitness及Fitness First，職員指每間分店設有最少一部AED機。

相關字詞﹕健身中心 跑步 aed機

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