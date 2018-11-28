沒按圖則裝鋼筋 禮頓9月再接不合格報告

政府代表資深大律師許偉強聆訊中指出，今年9月港鐵曾向禮頓再發不合格報告，表示於東西走廊月台層板底部發現，稱為剪力杆（shear link）的垂直鋼筋未有按港鐵圖則安裝，包括鋼筋之間距離太鬆、應向上彎曲鈎鐵的鋼筋亦未有妥善安裝。

禮頓助理工程師文詩灝（圖）承認收到此不合格報告，但強調驗收鋼筋時肯定鋼筋的深度及距離都沒問題，認為可能因倒石屎令鋼筋鬆開。惟文承認，禮頓與港鐵驗收時，只在3米高的月台層板鋼筋鐵籠頂部向下看，港鐵人員未有檢查底部鋼筋，「可能上面做得好，下面做得不好」。

禮頓工程師認沒驗底部鋼筋

2015年禮頓向分判商泛迅發出剪鋼筋的不合格報告後，文詩灝曾與泛迅開簡報會，提醒工人如何正確安裝螺絲帽，委員會資深大律師Ian Pennicott指出，該簡報會紀錄所寫的日期為2015年12月15日，即發現有鋼筋螺紋被剪當日，但原來文件日期並不真確。文詩灝解釋，因想把簡報會與剪鋼筋事件連繫才寫在當日召開簡報會，實際上在之後數日才召開。

委員會主席夏正民及委員會成員Peter Hansford皆表示對文的做法感到不解，夏正民稱其追溯日子的做法不嚴謹及不正確，又說在聆訊中禮頓文件已數次發現有追溯日期（retrospective dating），認為做法是扭曲事實。

禮頓文件屢現「追溯日期」

夏正民：做法扭曲事實

屋宇署規定的質量監控計劃（QSP ）中，禮頓要全日及持續地監控所有鋼筋接駁螺絲帽工序，惟禮頓現時僅有一名證人表示得悉QSP。紅磡站擴建工程合約的禮頓獲授權簽署人Raymond Brewster昨日作供稱，不預期員工知道QSP，禮頓有其質量管理系統計劃；更認為QSP指的「全日監控」僅指在地盤作監督工作，而非所有時間都在鋼筋旁看着接駁工序。