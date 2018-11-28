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去年80宗截聽涉法律保密資料 飈倍半

【明報專訊】截取通訊及監察事務專員向特首提交2017年周年報告，去年共有18宗個案涉及違規或異常的情况或事故，較前年的11宗增加六成。有執法機關的截取組別人員接連犯錯，未有妥善保存截取成果，遭書面訓誡及調離組別。另外，去年涉及取得享有法律專業保密權資料的個案有80宗，較前年大幅增加1.5倍，有議員關注，認為不尋常。

18宗違規異常事故 增六成

報告表示，去年共有18宗違規或異常個案，其中有一名人員及一名截取組別副主管接連犯錯，同年涉及兩宗個案。在第一宗個案，該人員在保存系統中輸入錯誤資料，導致未能保留3天的截取成果，二人被口頭勸喻。然而，該人員之後再犯錯，未有妥善保存截取成果。專員留意到二人重複犯錯及疏忽，該執法機關認為應施以較重懲處，涉事人員被書面訓誡、副主管被口頭警告，二人已被調離截取組別。

兩疏忽處理資料 兩人被調職

去年執法機關共就截取通訊作1304宗書面申請，其中一宗被拒；較2016年的1417宗低約8%；涉「秘密監察」申請有8宗，較前年29宗減72%。

報告又提到，去年截取行動涉及或可能涉及取得享有法律專業保密權（即任何人向律師尋求法律意見的內容）的個案有80宗，較2016年的32宗大增1.5倍。在18宗涉違規或異常的個案中，有6宗涉及取得享有法律專業保密權的資料。

其中一個案，執法人員取得法律專業保密權的資料後，意外地多聽了該項通話數秒，未有向上司匯報全部細節，其所屬執法機關認為該人員首次處理保密權通話，對匯報認識不足，已發口頭勸喻。

多聽通話數秒沒匯報

截取通訊及監察事務專員石輝在報告表示，留意到相關個案大幅增加，雖然無人故意或蓄意取得該等資料，但認為執法人員要高度警惕，防範取得該等資料的風險等。

立法會議員涂謹申表示關注，他稱截取申請數字下降，但涉取得享有法律專業保密權資料的個案卻大升，情况不尋常，促專員仔細分析個案。

相關字詞﹕涂謹申 保安局 個人私隱 私隱 截取通訊

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